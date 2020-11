Nuova protesta a Cosenza davanti all’Annunziata “risorse per la sanità pubblica”

Un centinaio di persone si sono ritrovate davanti l’ingresso dell’ospedale di Cosenza per chiedere interventi e risorse per la sanità calabrese ridotta al collasso

.

COSENZA – “Siamo qui per ribadire che negli ultimi anni i calabresi sono stati umiliati da scelte politiche scellerate e criminali, che hanno determinato la chiusura di ospedali, punti nascita e strutture sanitarie territoriali”. È quanto ha dichiarato uno degli organizzatori del presidio organizzato questa sera davanti l’Ospedale Civile dell’Annunziata, che ha visto radunarsi un centinaio di persone che in modo pacifico hanno manifestato e ribadito la necessità di stanziare risorse per la sanità calabrese ormai al collasso. Il gruppo di cittadini contestano il blocco del turnover, la chiusura e il depotenziamento degli ospedali periferici “conseguenze – dicono i manifestanti- di decenni di malapolitica alla guida della Regione Calabria”. Al passaggio delle autoambulanze, i manifestanti hanno applaudito il personale medico e infermieristico in segno di vicinanza.