Sanità, Nardi: “si completi subito il concorso per 24 OSS all’ospedale di Cosenza”

COSENZA – “Chiediamo con forza alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, nella persona del Commissario Giuseppina Panizzoli, il rapido espletamento del concorso per il reclutamento di 24 OSS, eventualmente raddoppiati a 48, a cui hanno già partecipato 1045 Operatori Socio Sanitari, che hanno superato la preselezione.” Questa la richiesta di Massimo Nardi, IDM – L’Italia del Meridione. “Non comprendiamo – continua – perché, pur essendo la Delibera risalente al 19 giugno 2017 e la prova preselettiva sia stata già espletata il primo aprile 2019, ancora ad oggi, non si è avuto modo di terminare la seconda e ultima fase, che metterebbe al servizio dell’Ospedale di Cosenza personale sanitario di cui oggi si avverte così grande bisogno. Non è più tempo di inerzia in questa nostra Regione. C’è bisogno di velocizzare al massimo tutto quello che è possibile velocizzare.

L’Ospedale di Cosenza dovrebbe servire tutta la Provincia e ci sarebbe bisogno di 1200 OSS sul territorio, ma almeno si completino i concorsi già avviati. Si era detto che la seconda e ultima prova si sarebbe dovuta espletare ad Ottobre. Ma, evidentemente, per i Commissari nominati da Roma, questi non erano problemi urgenti. Oggi assistiamo al balletto politico sulla nomina del nuovo Commissario della Sanità calabrese. Ma nel frattempo il pronto soccorso dell’Ospedale di Cosenza scoppia, manca personale, e dei quasi 3 milioni di euro destinati alla sanità calabrese solo una piccola parte è stata finora utilizzata. Tutto questo non è più accettabile. Ci risulta anche, che la Regione abbia, qualche settimana fa, impegnato risorse ulteriori per ben 45 milioni di euro. Si proceda subito allora. A nome dei tanti Operatori Socio Sanitari interessati al Concorso in questione, chiediamo che lo stesso venga definito nella sua seconda e ultima fase in tempi rapidissimi. Italia del Meridione, in tutte le sue articolazioni organizzative e con tutto il suo gruppo dirigente, sarà vigile e manterrà alta l’attenzione su questa questione.”