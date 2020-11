Cosenza: picco dei contagi, serve un nuovo laboratorio per processare i tamponi

Il numero dei contagi cresce di giorno in giorno in Calabria e in particolare in provincia di Cosenza dove, l’unico laboratorio, quello dell’Annunziata, è in affanno nel processare i tamponi



COSENZA – La Regione Calabria deve autorizzare nel più breve tempo possibile il trasferimento di tamponi ad un laboratorio “identificato come idoneo, secondo le vigenti indicazioni ministeriali e regionali”. E’ la richiesta che parte dalla task force dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, guidata dal dott. Mario Marino, e che segue ad una precedente missiva per ottenere il trasferimento dei tamponi ancora da processare, fuori regione “al fine di ridurre i tempi di attesa dei referti che, ad oggi, vanno mediamente dai 7 ai 10 giorni“.

Sono troppi dunque, i tamponi ancora da processare, circa mille a settimana, in considerazione dell’andamento del quadro epidemiologico.

Ad ingolfare il laboratorio di Cosenza non solo i test per contact tracing e quelli per screening pre ricovero, ma anche i tamponi che vengono effettuati periodicamente al personale medico e infermieristico dell’ospedale dell’Annunziata. Situazione questa, che ha notevolmente allungato i tempi d’attesa per restituire un referto, che passano da 3 giorni fino ad arrivare anche a 10 giorni.