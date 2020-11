Operatori del Pronto soccorso alla direzione dell’AO: “soluzioni immediate”

A farsi portavoce della mobilitazione l’avv. Francesco Guido per i lavoratori e le lavoratrici del Pronto Soccorso

COSENZA – Una situazione drammatica quella che sta vivendo in queste ore il Pronto soccorso con le file di pazienti positivi al Covid 19 in attesa di poter accedere e trovare allocazione nei reparti. Nel frattempo, lavoratori e le lavoratrici del reparto sono allo stremo delle forze, in autentica emergenza.

Lavorano su turni massacranti, senza DPI adeguati e sono costretti a muoversi in ambienti malsani nei quali, i pazienti positivi al coronavirus permangono per ore ed ore. Gli ambulatori del pronto soccorso non devono e non possono diventare Obi Covid ma i pazienti positivi devono essere dislocati altrove. Ad aggiungersi a questa situazione la carenza assoluta di personale che fa il resto.

“Il tempo del dialogo è finito”

I vertici aziendali sono chiamati ascoltare i lavoratori e risolvere con effetto immediato questi problemi e per questo motivo è stata promossa per domani mattina, alle ore 10, una protesta dinnanzi agli uffici della direzione dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, in via San Martino, dove i lavoratori del Pronto Soccorso si recheranno in massa al fine chiedere un incontro seduta stante al commissario.