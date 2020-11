Dal 15 novembre obbligo di catene da neve e pneumatici invernali. I tratti interessati

L’Anas ricorda che a partire dal 15 novembre e fino al 15 Aprile 2021 è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade esposte a rischio neve e ghiaccio. Nel dettaglio tutti i tratti calabresi interessati

COSENZA – Dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2021 entra in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione ANAS in Calabria. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. In particolare l’obbligo sarà vigente sui ratti maggiormente esposti al rischio neve o ghiaccio ed è disposto per motivi di sicurezza pubblica in quanto durante il periodo invernale, in occasione dei fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni di carattere nevoso, i veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o su ghiaccio spesso impediscono la regolare circolazione veicolare sulle strade provinciali. Il provvedimento contiene l’elenco di tutte le strade direttamente interessate. L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli. L’ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).

TUTTE LE STRADE CALABRESI INTERESSATE

– Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincolo di Padula Buonabitacolo (km 103,800), in provincia di Salerno, fino allo svincolo di Frascineto (km 194,00) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate

– Autostrada A2 del Mediterraneo dallo svincolo di Cosenza Sud (Km 259,000) allo svincolo di Altilia-Grimaldi (Km 285,800) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate

Strada Statale 107 “Silana Crotonese” (tratta Paola-Crotone); Strada Statale 109 “Della Piccola Sila” (tratta Cafarda-Taverna); Strada Statale 109 BIS “Della Piccola Sila (tratta Cafarda- Pentone); Strada Statale 109 Quater “Della Piccola Sila” (tratta Bivio Cafard -Taverna); Strada Statale 177 “Silana di Rossano” (tratta bivio Camigliatello – Cropalati); Strada Statale 177 DIR. “Di Longobucco”; Strada Statale 179 “Del Lago Ampollino” (tratta Spineto – Bocca di Piazza); Strada Statale 179 DIR. “Del Lago Ampollino” (tratta Bivio Spineto – Albi); Strada Statale 182 “Delle Serre Calabre” (tratta Sorianello – Chiaravalle); Strada Statale 183 “Aspromonte Jonio” (tratta Delianuova – Gambarie); Strada Statale 184 “Delle Gambarie” (tratta Gallico – Gambarie); Strada Statale 19 “Delle Calabrie” (tratta Cosenza – Catanzaro); Strada Statale 278 “Di Potame” (tratta Cosenza – Amantea); Strada Statale 283 “Delle Terme Luigiane” (tratta Guardia Piemontese – Fagnano); Strada Statale 481 ” Della Valle Del Ferro” (tratta Oriolo – Castroregio); Strada Statale 504 “Di Mormanno”; Strada Statale 616 “Di Pedivigliano” (tratta Colosimi Martirano – Svincolo A2); Strada Statale 616 DIR “Di Pedivigliano” (Loc. Altilia); Strada Statale 660 “Di Acri” (tratta Luzzi – Acri); Strada Statale 682 “Jonio Tirreno” (tratta Mammola – Polistena); Strada Statale 713 ” Trasversale delle Serre” (tratta Vazzano – Gagliato); Strada statale S713 DIR “Di Serra San Bruno” (Loc. Serra San Bruno); Strada Statale 713 DIR/A “Di Serra San Bruno” e Strada Statale 08 BIS “Silana di Cariati” (tratta Loc. Bocca di Piazza- Cuturelle);

Multe salate e decurtazione di punti in caso di inosservanza

Chiunque può essere sottoposto a controllo e se trovato senza gli pneumatici adeguati montati sulla propria vettura o senza catene a bordo, rischia una sanzione pecuniaria. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti. In caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti si può procedere all’applicazione della sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 85,00 € ad un massimo di 338,00 €. Inoltre, oltre alla sanzione pecuniaria, si rischia quella accessoria relativa alla decurtazione di 3 punti sulla patente. In proposito non va dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di ordinare ai conducenti dei veicoli, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli e che possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, il divieto a proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonarle tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada.