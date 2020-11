Protesta a Cosenza delle mamme, chiedono la chiusura delle scuole

Temono un’escalation di contagi da coronavirus e per questo hanno chiesto al primo cittadino di chiudere tutte le scuole cittadine

COSENZA – Sono scese in piazza questa mattina alcune mamme cosentine per chiedere la chiusura di tutte le scuole ancora aperte in città. Una decina di loro si è ritrovata sotto Palazzo dei Bruzi per chiedere al sindaco Mario Occhiuto di intervenire. “I nostri figli non possono stare a scuola con le mascherine per sei ore – ha detto una mamma – e considerato che nelle scuole ci sono molti positivi, chiediamo che venga tutelata la salute dei nostri figli. Vorrei sapere perché solo Cosenza non sono state chiuse le scuole come è avvenuto in tutti i comuni dell’hinterland”. Infine, si rivolgono direttamente ad Occhiuto: “ti devi assumere le tue responsabilità e così come in passato hai chiuso le scuole per 20 millimetri di neve ora chiudile per il Covid-19”.

Il primo cittadino ha preso atto della protesta delle mamme, ma ha anche sottolineato che “ci sono tante altre mamme che chiedono il prosieguo delle lezioni in presenza, non solo perchè è un diritto dei ragazzi, ma perchè devono lavorare”. “Se chiudessimo le scuole non potremmo riaprirle in condizioni diverse”.