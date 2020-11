Mai così tanti contagi in un giorno in tutta la provincia di Cosenza: 199 nuovi positivi e due vittime. Il maggior numero di contagi tra l‘area urbana, i comuni della Valle del Crati e la zona del Savuto con 185 nuovi casi. Superati i 100 ricoveri complessivi

COSENZA – Un incremento record quello registrato ieri in tutta la provincia di Cosenza. Quasi 200 nuovi positivi al coronavirus in un solo giorno non si erano mai stato registrati. Ancora una volta le zone maggiormente colpite solo quelle dell’area urbana, dei comuni della Valle del Crati e la zona del Savuto che contano insieme ben 185 dei nuovi positivi su un totale di 199 nuovi casi totali comunicati dall’Asp e che portano a 1.716 il totale delle persone attualmente positive in tutta la provincia di Cosenza. Ci sono poi 9 contagi in più nel distretto dello Ionio, 3 casi nel distretto Esaro-Pollino e 2 in quello del tirreno Tirreno.

Contagi in crescita che inevitabilmente si trasformano in continua pressione sugli ospedali. Tra l’Annunziata di Cosenza e il Giannettasio di Corigliano-Rossano (dove i ricoveri sono iniziati il 31 ottobre) si contano 101 ricoveri complessivi: 70 sono nei reparti di pneumologia e malattie infettive di Cosenza e 14 allo Spoke di Corigliano-Rossano. I pazienti in terapia intensiva sono 17: 16 a Cosenza e uno al Mater Domini di Catanzaro dove si è reso necessario in trasferimento.

Come detto resta la zona dell’area urbana quella con il maggior numero di casi registrati ieri tra la città di Cosenza (+23), Rende (+16) dove il sindaco Manna ha deciso la chiusura delle scuole autorizzate in presenza (elementari e 1 media) ad eccezione degli asili nidi e Montalto Uffugo (+20). Ma nuovi contagi continuano a registrarsi anche nelle zone limitrofe e nei comuni della Valle del Crati. A San Martino di Finita 29 contagi, nuovi positivi anche a Bisignano (+10), Luzzi (+11) e Acri (+5). Nuovi contagi anche a Mendicino, Lattarico, Castrolibero, Corigliano-Rossano, Rogliano, San Vincenzo La Costa, Dipignano, Diamante, Paola, Zumpano, Lattarico, Laino, San Pietro in Guarano, San Sosti San Giovanni in Fiore (+25) e Spezzano della Sila dove il sindaco Salvatore Monaco ha comunicato che presso la casa di riposo Villa Marta sono stati accertati fino a questo momento 7 positivi tra gli anziani ospiti. Nei giorni scorsi tutti gli anziani sono stati sottoposti a visita medica accurata da parte dell’Asp di Cosenza ed alcuni sono stati trasferiti in Ospedale in via precauzionale. Anche oggi si aggiorna il numero delle vittime: altri due decessi portano il totale a 57. Si registrano da ieri due guariti in più che portano il numero complessivo di persone che hanno sconfitto la malattia a 633. Infine salgono a 1.716 le persone positive in isolamento domiciliare. Di questi 1.443 sono asintomatiche e 273 con lievi sintomi. Nella provincia di Cosenza il numero complessivo di casi dall’inizio della pandemia, comprese le vittime e i guariti, sale a 2.563 mentre sono quasi 90 oramai i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus.