Italia Viva: “irrispettoso per i cittadini di San Giovanni in Fiore confermare la Succurro assessore a Cosenza”

COSENZA – “Restiamo interdetti apprendendo dalla stampa odierna dell’intenzione del Sindaco Occhiuto di confermare la presenza dell’assessore Succurro in giunta, malgrado la sua recente elezione a Sindaco di un Comune grande e importante come quello di San Giovanni in Fiore.” Così dichiara Salvatore Giorno, coordinatore Italia Viva Comune di Cosenza. “Pur non essendoci ragioni formali ostative, – continua – riteniamo quantomeno inopportuno e irrispettoso nei confronti dei cittadini di San Giovanni in Fiore e degli stessi cittadini di Cosenza pretendere l’assolvimento di un doppio ruolo, specie in un momento in cui ogni città ha bisogno di una dedizione piena e assoluta da parte dei propri amministratori. Capiamo le difficoltà evidenti del sindaco Occhiuto di tenere in piedi la sua maggioranza, che da tempo si regge sull’appoggio di due consiglieri eletti nelle file della minoranza e che appare comprensibilmente scalpitante davanti alla prospettiva di una nuova spartizione di poltrone, ma riteniamo che gli interessi degli amministrati debbano sempre precedere quelli miopi di una politica strumentale solo alla propria sopravvivenza.”