“Ecosistema urbano”, Cosenza ottava nella ‘top ten’ nazionale e prima città del Sud in classifica

L’indagine di Legambiente e del Sole 24Ore sui capoluoghi più virtuosi d’Italia in tema di ecosistema urbano. La città premiata sull’esempio di Pesaro per aver realizzato la Ciclopolitana, una rete ciclabile lunga più di 30 Km. Occhiuto “una buona notizia”

COSENZA – La città di Cosenza nella “top ten” nazionale dei capoluoghi più virtuosi d’Italia in tema di ecosistema urbano. E’ quanto emerge dai risultati dell’edizione n. 27 di Ecosistema urbano, indagine condotta da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia, sullo studio di salute dei capoluoghi di provincia italiani, pubblicata sul Sole 24 Ore, Nella classifica generale sono comprese 9 città medio- piccole del Nord e una del Sud: Cosenza che torna a posizionarsi nei piani più alti conquistando l’ottavo posto. La ricerca ha tracciato la qualità dell’ambiente ma anche dell’offerta di servizi pubblici locali presenti nelle 104 città capoluogo passando in particolare in rassegna 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità ed ambiente) nel corso del 2019 e derivano tutti da dati originali raccolti da Legambiente ad eccezione della capacità di depurazione e disponibilità di verde urbano (ISTAT), tasso di motorizzazione e incidenti stradali (ACI e ACI-ISTAT), uso efficiente del suolo (elaborato da Legambiente su dati ISPRA). Cosenza ha raggiunto il risultato del 70,5%. La città sale addirittura al quarto posto per le isole pedonali, al quinto posto per quanto riguarda l’indicatore solare termico e fotovolatico, al 6′ posto nella capacità di depurazione. Male però ancora nei consumi idrici domestici, nei passeggeri del trasporto pubblico e nel tasso di motorizzazione.

L’indagine fotografa un’Italia a due velocità: la prima più dinamica e attenta alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alle fonti rinnovabili, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, alla crescita degli spazi naturali. La seconda, più statica con un andamento troppo “lento” nelle performance ambientali delle metropoli soprattutto sul fronte smog, trasporti, raccolta differenziata e gestione idrica. Il report annuale sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani racconta quel lento cambiamento green in atto nella Penisola. A testimoniarlo in primis le città di Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano e Reggio Emilia in vetta alla classifica generale di Ecosistema Urbano 2020 che si basa sui dati comunali relativi al 2019, quindi ad un contesto pre-pandemia. Trento e Mantova mantengono come lo scorso anno il primo e il secondo posto in graduatoria con buone performance complessive, seguite da Pordenone che, dopo una lenta scalata, conquista il terzo posto superando così Bolzano che scende al quarto posto. Quinta la città di Reggio Emilia protagonista di una rincorsa alla top ten costante negli ultimi anni. In fondo alla graduatoria troviamo invece: Pescara (102esima), Palermo (103esima) e Vibo Valentia (104esima). Tra le grandi città, dove nel complesso si registra un andamento lento nelle performance ambientali legate soprattutto a smog, trasporti e gestione idrica, si conferma la crescita di Milano (29esima) sempre più attenta alla vivibilità urbana. A completare il quadro di Ecosistema Urbano, le 17 Best Practices premiate oggi per raccontare anche quelle esperienze virtuose in campo e che meritano di essere replicate sul territorio nazionale. Tra queste come detto c’è Cosenza che sull’esempio di Pesaro ha realizzato la Ciclopolitana, una rete ciclabile lunga più di 30 Km che sarà ultimata entro fine 2020. Prato che vanta un complesso residenziale (il NzeB di San Giusto), un mix di alta efficienza energetica con bassi costi di costruzione, pensato per il fabbisogno di famiglie in difficoltà economiche. Benevento che punta a realizzare una rete di quasi 25 chilometri di piste ciclabili integrate con i mezzi del trasporto pubblico e ferroviario per migliorare la mobilità urbana e sviluppare il turismo. “Cosenza di nuovo nella top ten delle città più vivibili d’Italia, nella classifica pubblicata oggi sul Sole 24 Ore di Legambiente e Ambiente Italia. Prima e unica città del centro sud d’Italia, subito dopo sette città del nord est e prima di Biella e Verbania poco sotto la Svizzera. Anche in Calabria – ha detto il sindaco della città Mario Occhiuto esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto – si può cambiare. Ogni tanto una buona notizia“.