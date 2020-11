Cosenza-Reggio, oggi il primo viaggio del treno Pop

Da oggi circola sui binari calabresi il nuovo treno Pop di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Il primo viaggio alle ore 13.12 sulla tratta Reggio Calabria – Cosenza

COSENZA – Rispettando la tempistica indicata nel Contratto di Servizio firmato con la Regione meno di un anno fa, inizia così il rinnovamento dei treni in Calabria. E’ il primo dei 4 treni Pop – gli altri tre entreranno in servizio nei prossimi giorni – il cui finanziamento con Fondi Comunitari, suggellato da una convenzione fra Trenitalia e Regione Calabria, è stato reso possibile dal lavoro svolto in stretta collaborazione nonostante questi mesi di emergenza. È quanto fa sapere Trenitalia.

Il nuovo treno si inserisce fra le azioni che Trenitalia sta portando avanti in questo momento difficile per il Paese, nella speranza che al più presto la situazione possa migliorare. Saranno 27 i nuovi convogli, consegnati entro il 2024, che abbasseranno sensibilmente l’età media della flotta regionale. Sui binari calabresi circoleranno anche 10 treni elettrici a media capacità e 13 treni diesel-elettrici prodotti in parte nello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria. I treni rientrano nel Contratto di Servizio della durata di 15 anni tra Regione Calabria e Trenitalia, che prevede circa 300 milioni di investimenti. La maggior parte dei quali – 210,2 milioni di euro – destinata all’acquisto di nuovi treni; 98 milioni di euro saranno invece investiti per la manutenzione dei treni e per migliorare le attività industriali sul territorio.

Secondo quanto riportato nella scheda tecnica, si tratta di un treno elettrico, monopiano, a 3 (ETR 103) o 4 casse (ETR 104), dotato di 4 motori di trazione, fa parte della famiglia Coradia Stream, viaggia a una velocità massima di 160 km orari ed ha un’accelerazione superiore del 20% rispetto alla generazione precedente (treno Jazz). Le carrozze spaziose offrono aree di seduta ampie per i viaggi di media durata tipici del servizio regionale ed interregionale, mentre le sedute singole o quelle longitudinali e il facile accesso nell’area del vestibolo sono adatti per i viaggi di breve durata tipici del servizio suburbano. Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di PC, tablet e cellulari, l’illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini che consentono un maggior ingresso di luce naturale.

Il treno è dotato di un sistema informativo integrato con l’infrastruttura di terra di Trenitalia ed offre un servizio di informazione e intrattenimento audio video con numerosi display LCD su ciascun veicolo visibili da tutte le aree, una rete Wi-Fi accessibile ai passeggeri e al personale di bordo, la sicurezza dei passeggeri è garantita da un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza con visualizzazione sui monitor nei comparti delle immagini riprese. Un sistema di conta-passeggeri permetterà la consuntivazione in tempo reale dei passeggeri presenti a bordo. I nuovi treni regionali rispondono alla politica di sostenibilità ambientale, sono riciclabili per il 95% e consumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione.

I sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione sono regolati in funzione del numero dei passeggeri, la chiusura delle porte è programmata al fine di evitare la dispersione termica e l’illuminazione per i passeggeri, a LED, si regola automaticamente sulla base della luce esterna. I treni regionali hanno interni modulari, possono esserci treni con portabagagli extra che occuperanno lo spazio di 4 posti e distributore di merendine, infatti il treno Pop sarà il primo treno regionale ad avere distributori di merendine.