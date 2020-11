Cosenza: su viale Mancini ennesima perdita di acqua in città

Da diverse settimane persiste una perdita d’acqua su viale Mancini, nei pressi dell’incrocio con via Antonio Scopelliti, poco distante dalla Casa circondariale

COSENZA – Una rottura, segnalata da diversi cittadini, che interessa questa zona da molto tempo e lo testimonia il verde rigoglioso cresciuto in quel tratto di strada, ma che evidentemente nessun tecnico o amministratore del Comune di Cosenza ha notato. L’acqua scorre copiosamente, tanto da costringere i passanti a scendere dal marciapiede invaso dal muschio che rende viscida la pavimentazione, per poi finire in un tombino di scolo per l’acqua piovana. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, considerato che nella zona non si percepisce cattivo odore, si presuppone sia acqua potabile che si perde.

“Chiediamo – scrivono i residenti – che si intervenga al più presto perché è un danno per la comunità considerato l’atavico problema della carenza idrica in città. Diversamente, se non fosse acqua potabile è un serio rischio per la salute pubblica”.