Insegnante positiva, chiuse alcune classi della “Don Milani-De Matera” alla Città dei Ragazzi

COSENZA – Il Sindaco Mario Occhiuto ha, con un’ordinanza contingibile ed urgente, disposto, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza di alcune classi dell’Istituto comprensivo “Don Milani-De Matera”, allocate alla Città dei Ragazzi. Con il provvedimento che riguarda le classi III C, IV D e V C del “Don Milani-De Matera”, il Sindaco Occhiuto ha dato immediato seguito ad una specifica richiesta pervenuta dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, Immacolata Cairo, con la quale è stato comunicato che gli alunni delle classi erano stati posti in quarantena dall’ASP a seguito di contatti avuti con una insegnante risultata positiva al Covid-19. Il Sindaco ha ordinato la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza delle tre classi fino alla fine del periodo di quarantena che verrà comunicata ufficialmente in seguito.

Ieri alcuni genitori, con una lettera inviata al Sindaco Mario Occhiuto e alla dirigente scolastica Immacolata Cairo, hanno chiesto anche la sospensione urgente delle attività didattiche in presenza nel plesso di Via De Rada. “Noi genitori della I Media Sezione A della scuola Don Milani De Matera, plesso di via De Rada – scrivono – visti i continui contagi rilevati giornalmente nella scuola, chiedono la sospensione urgente della didattica in presenza. Sicuramente far spostare genitori e bambini, non tutela nessuno. Chiediamo quindi, appellandoci al suo contributo di Primo cittadino, la tutela dei nostri figli e delle nostre famiglie attivando immediatamente la DAD. Le chiediamo di stare dalla nostra parte, genitori che vivono l’ansia e la preoccupazione di avere figli contagiati. In attesa di un suo celere riscontro, le porgiamo i nostri più cordiali saluti. I genitori della I Media Sez. A, via De Rada”.