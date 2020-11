Nel cosentino 1.474 positivi: nuovi contagi a Montalto, Luzzi, Bisignano e Rose

Scendono i nuovi contagi nel cosentino ma rimangono attenzionati e preoccupano i focolai nella valle del Crati e nei comuni di Montalto Uffugo, Bisignano, Rose e Luzzi. Negli ospedali ci sono 82 persone, 15 in terapia intensiva.

.

COSENZA – Dopo giorni di continui incrementi, scendono i nuovi contagi nella provincia di Cosenza. Oggi sono 39 i nuovi casi accertati dall’Asp di Cosenza, tra questi ci sono 7 nuovi ricoveri mentre per una persona positiva che si trovava in isolamento domiciliare, è stato necessario il ricovero in ospedale. Ci sono anche 4 dimissioni a domicilio di pazienti ancora positivi e il ricovero di una gestante positiva in ostetricia. Dopo le tre vittime di ieri, anche oggi si registra un decesso in ospedale che porta il totale delle vittime a 50. Decesso avvenuto in realtà il 1 di novembre ma di cui si è avuta notizia oggi, si legge nella comunicazione dell’Asp. Ci sono anche 12 persone guarite di cui uno dimesso dall’ospedale che portano il totale dei guariti nel cosentino a 630.

Per quanto riguarda i nuovi positivi di oggi, l‘Asp non comunica più l’elenco dei singoli comuni con le tabelle aggiornate. Sono i sindaci allora a dare comunicazioni ai singoli cittadini dei nuovi casi accertati nella provincia di Cosenza che ad oggi conta un totale di 1.474 positivi. Di questi 1.392 persone sono in isolamento domiciliare (di cui 1.166 asintomatiche e 222 con sintomi. Per quanto riguarda i ricoveri, in ospedale ci sono 82 persone: 67 nei reparti di malattie infettive e 15 in terapia intensiva. Nel frattempo il 118 di Cosenza ha annunciato che “con l’estendersi dei contagi si è reso necessario l’utilizzo anche del personale volontario per gli interventi su pazienti covid”. Nella prima fase della pandemia i volontari erano stati esonerati da tale servizio. Agli stessi vengono forniti tutti i DPI necessari per la protezione. Il Direttore del 118, il dottor Riccardo Borselli, ringrazia per la collaborazioni le croci private per questo prezioso contributo alla lotta al virus.

Negli ultimi giorni l’attenzione dei sanitari è nei focolai tra l’area urbana e la Valle del Crati. I maggiori incrementi di oggi si registrano a Montalto Uffugo (+14) che ha un totale di 85 persone attualmente positive al covid. Altro focolaio è a Luzzi (+11) che ora ha un totale di 37 persone positive. Il sindaco Umberto Federico ha comunicato che “le persone positive erano già da giorni in isolamento domiciliare, insieme ai loro conviventi e ai propri contatti che, nelle prossime ore, si sottoporranno, come da prassi, a tampone rino-faringeo. Ai nostri concittadini vanno i più sinceri auguri di una serena degenza e di una pronta guarigione. Siamo, inoltre, in attesa dell’esito di altri tamponi a cui si sono sottoposti nostri concittadini e non è dunque da escludere che nelle prossime ore il numero dei contagi possa crescere ulteriormente. Questi concittadini, e i loro contatti, che ringraziamo per il senso di responsabilità e la collaborazione dimostrata sinora, sono stati prontamente sentiti e posti in regime di isolamento fiduciario domiciliare. Il numero della persone attualmente in isolamento fiduciario è pari a 88. Vi chiediamo, ancora una volta, di rispettare scrupolosamente le norme indicate dalle autorità sanitarie e politiche. Per quanto riguarda il comune di Rose (+3) il bilancio è di 88 positivi accertati e 3 guariti per un totale di 91 casi verificati dall’inizio della pandemia. Il sindaco Barbieri precisa che “la quasi totalità dei positivi è asintomatica o con sintomi tali da poter essere affrontati con terapie effettuate nel proprio domicilio, ma ciò comunque non deve far sottovalutare i rischi per la salute che questa pandemia comporta. Pertanto è essenziale evitare ogni assembramento e usare le precauzioni ormai ben note (utilizzo della mascherina e igienizzazione frequente delle mani) ribadendo l’importanza che la comunità resti coesa perché occorre il contributo di ciascuno di noi per superare questa prova, ed esprimendo vicinanza alle persone contagiate e alle loro famiglie, con il più caloroso auspicio di una rapida e piena guarigione”.

Poi c’è Bisignano che conta 86 positivi come ha sottolineato con una nota l’Amministrazione comunale evidenziando che “purtroppo la situazione si conferma grave non solo per l’entità dei contagiati, ma anche per la rapidità di diffusione. A breve ci verranno trasmessi i risultati dei tamponi effettuati presso la struttura della casa di riposo: siamo fiduciosi che la responsabilità del personale e le buone pratiche messe in atto possano darci un riscontro confortante. Invitiamo al rispetto delle regole in vigore da oggi per effetto del nuovo DPCM e qualora queste non risulteranno bastevoli, saranno adottate ulteriori provvedimenti per contenere la diffusione del virus. Non sono tollerabili atteggiamenti di superficialità e di mancanza di rispetto delle norme: già da oggi le forze di polizia municipale e i carabinieri della stazione locale, hanno cominciato il monitoraggio ed il pattugliamento. Solo attraverso comportamenti responsabili potremo uscire presto da questa grave situazione ed evitare l’aggravarsi delle restrizioni necessarie”.