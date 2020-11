Cosenza, primo giorno di zona rossa: traffico scorrevole e poca gente in giro

Cosenza da oggi in zona rossa. Tra posti di controllo delle forze dell’ordine e lockdown, ecco come si presenta oggi la città

COSENZA – Traffico scorrevole e poche persone per le strade della città. Cosenza si presenta così oggi, nel suo primo giorno in ‘zona rossa’ dove sono aperti solo gli esercizi commerciali consentiti. In città sono presenti anche diversi posti di blocco dei carabinieri per controllare e verificare gli spostamenti di chi si muove in auto. Per la maggiore si tratta di cittadini che sono fuori per lavoro o per motivi di salute. In fila davanti i supermercati o i negozi di alimentari ci sono per lo più persone anziane. Nessun affollamento a bordo degli autobus e anche il numero dei pendolari in arrivo dalla provincia con i mezzi pubblici è in contenuto.

Foto di Francesco Greco