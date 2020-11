Un migliaio di persone stanno inscenando a Cosenza una manifestazione per protestare contro il Dpcm che ha istituito la zona rossa in Calabria tutta la classe politica per la cattiva gestione della sanità regionale ridotta al collasso “vogliamo la sanità pubblica”

COSENZA – Al grido di “sanità pubblica e non privata“, “se ci chiudete ci pagate“, “o moriamo di covid o moriamo di fame”, un migliaio di persone si sono ritrovate questo pomeriggio nel centro di Cosenza per un sit-in di protesta contro la zona rossa istituita dal Governo che a partire dalla mezzanotte metterà in lockdown la Calabria. I manifestanti, che stanno ancora protestando, hanno puntando il dito contro la cattiva gestione dell’intera classe politica (nazionale, regionale e locale) colpevole di aver ridotto al collasso la sanità pubblica calabrese e non in grado di gestire la pandemia, nonostante vi siano molti meno casi rispetto ad altre regioni. I manifestanti, che si sono ritrovati alle 18 a Piazza Kennedy, chiedono il ritiro del Dpcm ma anche un’inversione di tendenza nella gestione della sanità che sia improntata, é stato sostenuto, ad una maggiore attenzione verso le esigenze dei cittadini e che si batta contro gli interessi particolari e corporativi. Il corteo di protesta si è poi mosso per le vie della città fino ad arrivare alle rampe d’accesso dell‘autostrada A2 allo svincolo di Cosenza Sud con un’occupazione simbolica. La manifestazione si è poi spostata verso l’Annunziata e si sta svolgendo senza incidenti, sotto il controllo delle forze dell’ordine, che stanno contrattando con i manifestanti per evitare che la situazione degeneri.