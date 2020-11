Cosenza, sorpresi dalla polizia a rubare in un’autocarrozzeria del centro: due denunce

Le due persone fermate, entrambi 33enni, sono cosentini e risultano gravati da numerosi precedenti in materia di stupefacenti e ricettazione

COSENZA – Ieri pomeriggio due persone sono state denunciate dalla Squadra Volante per furto aggravato in concorso consumatosi all’interno di un’autocarrozzeria del centro cittadino. I due sono stati sorpresi dai poliziotti mentre si stavano allontanando a piedi con 4 batterie appena asportate da alcune autovetture, ricoverate all’interno dell’esercizio commerciale sito nel centro cittadino. In particolare i ladri avevano superato il cancello di recinzione ed approfittando della temporanea assenza del titolare avevano forzato i cofani delle auto.

Alla vista della volante i due hanno abbandonato repentinamente la refurtiva, mentre una seconda volante è giunta in ausilio per evitare qualsiasi proposito di fuga. Le due persone fermate, (R.A. e R.I. entrambi di anni 33), sono cosentini e risultano gravati da numerosi precedenti in materia di stupefacenti e ricettazione. Al termine degli accertamenti i due sono stati deferiti all’A.G. per concorso in furto aggravato.