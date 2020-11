Da domani cimiteri chiusi a Cosenza e nelle frazioni di Borgo Partenope, Donnici e S.Ippolito

Disposizione del Settore Infrastrutture, a seguito del nuovo DPCM. Alla disposizione di chiusura dei cimiteri faranno eccezione le operazioni riguardanti l’accettazione delle salme e le tumulazioni.

COSENZA – Da domani, venerdì 6 novembre, resteranno chiusi i cimiteri di Cosenza (Colle Mussano) e delle frazioni di Borgo Partenope, Donnici e S.Ippolito. Lo ha stabilito il Settore Infrastrutture, Piano Periferie e Cimiteri del Comune di Cosenza, attraverso una disposizione del dirigente, arch. Giuseppe Bruno, alla luce del DPCM del 3 novembre, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che entreranno ufficialmente in vigore domani. Alla disposizione di chiusura dei cimiteri faranno eccezione le operazioni riguardanti l’accettazione delle salme e le tumulazioni. Tutti gli altri servizi, compresi le visite ai defunti, l’accesso agli uffici e alle camere mortuarie, restano momentaneamente sospesi, in ottemperanza alle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal DPCM.