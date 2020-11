Vaccino antinfluenzale, a Cosenza già esaurite le dosi sia per bimbi che adulti

Già nei giorni scorsi, davanti la sede (l’unica preposta ad effettuare i vaccini antinfluenzali Vaxigrip gratis per i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni), una calca continua nel tentativo di riuscire ad avere il tanto desiderato numerino che assicura la vaccinazione

COSENZA – Le scorte di vaccino antinfluenzale, sia quelle destinate alla popolazione di età compresa tra i 6 mesi e i 64 anni, sia quelle destinate alla popolazione adulta di età pari o superiori ai 65 anni; sono momentaneamente esaurite. A darne comunicazione due cartelli esposti dinnanzi l’ingresso dell’ambulatorio di via delle Medaglie d’Oro. Già nei giorni scorsi, davanti la sede (l’unica preposta ad effettuare i vaccini antinfluenzali Vaxigrip gratis per i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni), una calca continua nel tentativo di riuscire ad avere il tanto desiderato numerino che assicura la vaccinazione. Proprio perchè, a Cosenza, l’insolita modalità per effettuare una vaccinazione non è quella di prenotarsi telefonicamente o online, ma è quella di cercare di arrivare il prima possibile, nell’unico giorno (mercoledì dalle ore 15.30 alle 17), per “garantirsi il posto”; creando assembramenti ed interminabili file non del tutto raccomandate in tempo di Covid. Prevedibile, dunque, che le scorte vadano “a ruba” e nel giro di pochi giorni siano già momentaneamente esaurite. Stessa cosa è accaduta per quelle che riguarda la popolazione adulta, da effettuare presso il proprio medico curante. Al momento anche le scorte dell’antinfluenzale Fluad, non sono disponibili. Ai continui disagi si aggiunge ora quello di un’ulteriore attesa per l’arrivo delle nuove scorte di vaccino.