Covid-19: Centro Operativo Comunale continua l’assistenza alla popolazione

Il Centro Operativo Comunale (COC), con sede presso la Sala Operativa del Comando della Polizia Municipale di Via Bendicenti, continua ad essere attivo per garantire l’attività di assistenza alla popolazione

COSENZA – Il Settore Protezione civile di Palazzo dei Bruzi, raccomanda alle persone anziane e ai soggetti fragili, maggiormente esposti ai rischi sanitari derivanti dal coronavirus, a non uscire dalla propria abitazione, se non per motivi strettamente necessari.

Il COC inoltre comunica che, per le predette categorie, è possibile contattare, per la consegna a domicilio di farmaci o beni di prima necessità, i seguenti numeri telefonici: 0984 813279 – 0984 813613, in orario d’ufficio (lunedì e giovedì: dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18,00; martedì, mercoledì e venerdì: dalle 9,00 alle 13,30).

In orari diversi da quelli d’ufficio e per particolari urgenze, i numeri da contattare sono: 0984 813760 – 813793.