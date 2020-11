Addetti alle pulizie dell’Annunziata senza protezioni, lo denuncia il sindacato Usb di Cosenza

Il sindacato Usb Confederazione Cosenza, denuncia un incredibile aumento del numero dei contagiati tra gli operatori sanitari e gli addetti alle pulizie senza dpi

COSENZA – All’interno del nosocomio bruzio la situazione che stanno vivendo gli addetti alle pulizie, dipendenti della società Multiservice è drammatica e inaccettabile. È quanto denuncia il sindacato Usb Confederazione di Cosenza che parla di “lavoratori da giorni costretti a lavorare, anche nei reparti Covid, sprovvisti dei dispositivi di sicurezza adeguati. Tutto ciò mette a repentaglio la loro salute e quella dei propri colleghi e familiari, esponendoli di fatto al rischio contagio”.

Il sindacato chiede alla direzione dell’azienda ospedaliera una risoluzione immediata del problema. “Chiediamo – scrivono nella nota – un intervento immediato dell’Azienda Ospedaliera al fine di risolvere definitivamente questa incresciosa vicenda. In gioco c’è la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, non può esserci spazio per inutili scarica barile tra l’AO e la Multiservice, società appaltatrice del servizio. USB è pronta a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché i lavoratori e le lavoratrici della Multiservice possano svolgere il loro lavoro in completa sicurezza”.