Cosenza: ‘Processo Prendocasa’, tutti gli imputati rinviati a giudizio

La Questura di Cosenza sta notificando il decreto che dispone il rinvio a giudizio di tutti gli imputati del “Processo Prendocasa”, firmato dal GUP del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno

COSENZA – A darne notizia è lo stesso gruppo di attivisti che si dicono poco sorpresi dalla decisione del Tribunale. “Nessuna sorpresa – scrive in una nota il comitato Prendocasa – sapevamo bene che, a fronte delle accuse che ci vengono mosse dal PM Pasquale Tridico, nessun giudice del porto delle nebbie si sarebbe preso la responsabilità di non dar vita al processo, abbattendo il castello di sabbia ordito dalla Procura della Repubblica di Cosenza. In questa fase di profonda crisi sanitaria, economica e sociale stanno emergendo in tutta la loro drammaticità i problemi che attanagliano la nostra terra, frutto di anni di cattiva gestione della politica calabrese, la vera associazione a delinquere che i tribunali dovrebbero perseguire. Come abbiamo sempre ribadito, non sarà l’azione giudiziaria ad intimorirci, fermarci o isolarci. Continueremo, sempre con maggiore determinazione, a portare avanti in questa città le istanze degli ultimi e a lottare per il riconoscimento dei diritti di tutti e tutte. Dal prossimo 16 febbraio, data della prima udienza, ci difenderemo in Tribunale dalle assurde, ridicole e infamanti accuse che ci vengono mosse”.