Nel cosentino superati i 1.200 positivi. Oltre 310 contagi solo tra Cosenza e Rende

Nuovo record negativo di contagi in tutta la provincia di Cosenza: 101 in più in un solo giorno. La maggior parte dei contagi riscontrati sempre nell’area urbana, nel Savuto e nella Valle del Crati. Ma tornano a crescere anche sullo Inio. Non si fermano i ricoveri mentre in terapia intensiva ci sono 10 pazienti

.

COSENZA – Continua inarrestabile la crescita dei nuovi contagi nella provincia di Cosenza che, insieme a quella di Reggio Calabria, resta la più colpita in questa seconda ondata della pandemia. Con i 101 positivi registrati solo nella giornata di oggi (mai così tanti in un solo giorno), sono stati raggiunti i 1.215 positivi. E continua a salire anche la pressione negli ospedali dove si contano 6 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. A proposito di ospedali: 4 pazienti sono stati trasferiti dal reparto di Pneumologia a quello della terapia intensiva (che conta ora 10 ricoveri), mentre una persona dal reparto di rianimazione è stato spostata in Pneumologia. Dei 101 nuovi contagi accertati oggi dall’Asp bruzia, 44 arrivano dal distretto Cosenza-Savuto, 22 dal distretto della Valle del Crati, 22 dallo Ionio, 9 dal distretto Esaro-Pollino e 4 in quello del Tirreno.

Tra area urbana e Valle del Crati oltre 500 contagi

Nella città di Cosenza (+14) i contagi totali salgono a 211 con 16 persone ricoverate in ospedale. Nel pomeriggio, nella nuova sede Usca di Via degli Stadi è stato allestito un drive-in per le auto che ha creato non pochi disagi con lunghe file di auto e traffico paralizzato a Via degli Stadi. A Rende (+2) i contagi sono ora 104 con quattro persone in ospedale. Continua a crescere il dato anche a Montalto Uffugo (+5) che conta ad oggi 38 positivi con una persona ricoverata. A Castrolibero (+2) si contano 10 contagi, mentre salgono a 14 invece a Mendicino (+1). Ad Acri (+3) i positivi sono ora 16. Altro deciso incremento di positivi a Bisignano (+4) con 24 positivi in totale. A Zumpano (+7) il numero totale dei contagi è salito a 29. A Rose (+3) il totale è di 18 con un ricovero. Altri contagi a San Sosti (+1) che conta 2 casi totali. Ma nella lista dell’Asp finiscono anche i comuni di Lungro (+2) e Longobucco (+2). A Mangone (+1) invece i positivi sono ora 23. Altri contagi infine si registrano a Sant’Agata D’Esaro (+2) con 4 positivi totali e Mormanno (+1) con 2 contagi.

Il focolaio della Presila

Nuovi contagi si registrano anche nei comuni Presilani dove ad oggi si contano 266 positivi accertati. Di questi 95 a Casali del Manco (+5) con 9 persone ricoverate, 50 a Spezzano della Sila (+1) con quattro ricoveri, 43 a Celico (+3) con un ricovero, 45 a Rovito (+3) con due ricoveri, 42 a San Pietro in Guarano che conta anche tre ricoveri e due a Lappano. Cresce anche il dato di San Giovanni in Fiore (+4) che conta ad oggi 20 contagi complessivi.

I casi sul Tirreno e sullo Ionio

I maggiori incrementi oggi arrivano dallo Ionio. In particolare a Corigliano-Rossano (+12) che conta adesso 32 contagi totali con 3 persone ricoverate. Altro incremento nel comune di Cassano allo Ionio (+5) che sale a 11 contagi. Sul Tirreno cosentino nuovi casi a Belvedere (+1) che conta ad oggi 62 positivi compresi 3 ricoveri, Cetraro (+2) che sale a 45 contagi e San Lucido (+1) che conta 4 contagi.

In ospedale 71 persone, 10 in terapia intensiva

Cresce ancora il numero dei ricoveri divisi tra l’Annunziata, il Santa Barbara di Rogliano e i nuovi reparti covid attivati a Rossano e Cetraro. In totale negli ospedali ci sono 71 pazienti: 61 in Malattie infettive e 10 in rianimazione. Salgono invece a 1.144 le persone positive in isolamento domiciliare. Di queste 971 sono asintomatiche e 173 presentano sintomi. Nelle ultime 24 ore si registrano 8 nuovi guariti, che portano il totale di chi ha sconfitto e superato l’infezione a 608. Il totale dei decessi è di 45. Attualmente sono 85 i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus, a cui si aggiungono anche alcuni casi in isolamento in altre province Calabresi ma diagnosticati dall’ASP di Cosenza.