Evade dai domiciliari e aggredisce i carabinieri, arrestato 40enne cosentino

L’uomo, evaso dai domiciliari, una volta trovato dai carabinieri ha cercato di aggredirli per fuggire

COSENZA – Un 40enne cosentino è stato arrestato per i reati di evasione e resistenza ad un pubblico ufficiale. La scorsa notte, i carabinieri impegnati nel controllo al rispetto delle restrizioni sugli spostamenti in orario notturno, hanno riconosciuto all’interno di un’autovettura un soggetto di fatto sottoposto al regime degli arresti domiciliari e, pertanto, hanno provveduto a fermarlo e identificarlo. L’uomo, consapevole delle conseguenze della sua evasione dagli arresti domiciliari, nel tentativo di allontanarsi dal posto, ha strattonato i militari, minacciandoli ripetutamente.

Prima della celebrazione dell’udienza, l’uomo ha tentato in tutti i modi di non presentarsi davanti al giudice che ne aveva disposto l’accompagnamento coattivo, tornando a minacciare e strattonare i militari che avevano il compito di accompagnarlo in Tribunale. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.