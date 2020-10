965 i positivi nel cosentino. Altri 50 contagi tra Cosenza, Valle del Crati, Presila e Savuto 

A rettifica di quanto comunicato nel bollettino Regionale, L’Asp di Cosenza ha aggiornato il numero totale dei nuovi positivi a 62 e non 68. Di questi 50 rilevati tra area urbana, comuni della Valle del Crati, Presila e Savuto. A Cosenza 12 nuovi positivi, crescono i contagi a Rovito e San Pietro in Guarano



.

COSENZA – Con il nuovo dato diffuso oggi dall’Asp di Cosenza, in tutta la provincia si sono raggiunti i 965 contagi attivi, con il dato sui nuoci contagi giornalieri che scende dai 95 di ieri (record negativo da inizio pandemia) a 62. A rettifica di quanto comunicato nel bollettino Regionale con i dati giornalieri sul contagio casi, specifica l’Asp bruzia, il numero totale dei nuovi positivi è 62 (di cui 2 ricoveri) e non 68, in quanto, da successive verifiche effettuate, 6 casi risultano già noti. Anche oggi la maggior parte dei nuovi contagi rilevati arrivano dal distretto Cosenza-Savuto con 23 casi in più e da quello della Valle del Crati con 37 nuovi positivi. Altri 2 contagi nel distretto Esaro Pollino mentre nessun nuovo contagio è stato rilevato oggi nel focolaio del Tirreno.

Area urbana, Valle del Crati e Savuto

Oltre a Spezzano della Sila e Rovito, l’ordinanza di Spirlì ha istituito la zona arancione anche a Zumpano (+1) che conta ad oggi 20 positivi e Mangone (+1) anche qui con 20 contagi totali, molti dei dei quali sono studenti che frequentano un plesso nella frazione di Piano Lago. Crescono i contagi nella città di Cosenza (+12) dove salgono a 158 le persone positive con 14 persone ricoverate. Un positivo in più a Rende (+1) che sale a 88 contagi con tre ricoveri. A Montalto Uffugo (+2) il totale è di 32 contagi con un ricovero. A Rose (+3) ci sono 10 casi accertati mentre ad Acri (+2) sono 13 le persone positive.

Incremento giornaliero anche a Bisignano (+5) che ha un totale di 12 casi e a Castrolibero (+2) con 5 positivi totali. Un contagio in più anche a Cerzeto, Castrovillari (che conta 6 contagi), Luzzi (che conta 3 casi), Marano Marchesato (3 contagi totali) e Roggiano Gravina (5 contagi complessivi). A. A Castrovillari (+1) sono 6 i casi.

21 contagi in più nel focolaio della Presila

Dopo una leggera frenata registrata nella giornata di ieri, tornano a salire i contagi nei comuni Presilani dove ad oggi si contano 234 positivi accertati, 21 in più rispetto a ieri. Di questi 87 a Casali del Manco (+1) con 10 persone ricoverate, 48 a Spezzano della Sila con quattro ricoveri, 37 a Celico con un ricovero, 33 a Rovito (+8) con un ricovero, 29 a San Pietro in Guarano (+12) che conta anche quattro ricoveri.

Nuovi ricoveri, 4 persone in terapia intensiva

Cresce ancora il numero dei ricoveri divisi tra l’Annunziata e il Santa Barbara di Rogliano (sono 53 in totale, 4 più di ieri), mentre già domani dovrebbe essere operativo anche l‘ospedale di Cetraro. Ad oggi ci sono 49 (+3) ricoverati in Malattie infettive e quattro in rianimazione (+1). Salgono invece a 912 le persone positive in isolamento domiciliare, 57 in più rispetto a ieri. Di queste 757 sono asintomatiche e 155 presentano sintomi. Nelle ultime 24 ore si segnala un solo guarito con il totale di chi ha sconfitto e superato l’infezione che cresce a 599. Il totale dei decessi nella provincia di Cosenza è di 42. Attualmente sono 77 i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus, a cui si aggiungono anche alcuni casi in isolamento in altre province Calabresi ma diagnosticati dall’ASP di Cosenza.