Cosenza, consiglieri comunali: “mettere in sicurezza il tribunale, limitare accessi”

L’appello è ad intervenire subito sul tribunale cosentino: “negli ultimi giorni, magistrati, dipendenti ed avvocati, sono risultati positivi al Covid 19, non possiamo permetterci di avere altri soggetti contagiati”

COSENZA – “Mettere in sicurezza il Tribunale, limitare gli accessi e favorire lo smartworking.” Questo è il forte appello dei consiglieri comunali Rende (Italia Viva), De Marco (Fratelli d’Italia) e Morcavallo (Grande Cosenza). Un richiamo che pretende un’attenzione urgente vista la crescita della curva dei contagi in provincia di Cosenza ed i casi di positività al Covid 19 proprio all’interno del Palazzo di Giustizia della città dei Bruzi, dove si chiedono provvedimenti efficaci volti al contenimento della pandemia ed al contrasto del virus. La situazione attuale, dati gli spazi ristretti che favoriscono la promiscuità all’interno delle strutture, rischia di veicolare maggiormente il virus diventando volano per ulteriori contagi. “Negli ultimi giorni, magistrati, dipendenti ed avvocati, sono risultati positivi al Covid 19, non possiamo permetterci di avere altri soggetti contagiati. Mi appello al Presidente del Tribunale di Cosenza: prevenire ulteriori contagi del virus, vuol dire soprattutto alleggerire il carico di lavoro nel nosocomio cittadino, che ad oggi risulta già essere in affanno per la carenza dei posti letto e del personale medico e paramedico”.

Queste le dichiarazioni allarmate della dottoressa Maria Teresa De Marco, Presidente della Commissione Sanità, avvalorate dalla crescita dei positivi al Covid in provincia di Cosenza. “Il virus esiste, circola liberamente e nessuno si può definire immune, dunque occorre massima prudenza” conclude la dottoressa De Marco. “Non si può restare inerti davanti ad una realtà così preoccupante – afferma con forza Bianca Rende – Occorre considerare attentamente la situazione all’interno del Tribunale, valutando, insieme alle Autorità di vertice del Palazzo di Giustizia, una chiusura al pubblico ed una riduzione del numero delle udienze, rinviando le questioni non urgenti. Invitiamo pertanto il Sindaco a mettere a disposizione tutto quanto di collaborativo sia immaginabile per mettere in sicurezza il lavoro degli operatori della Giustizia e di ogni altro soggetto interessato.”

Preoccupato ed incisivo anche il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia Enrico Morcavallo: “Non si può più aspettare, il diritto alla salute viene prima della giustizia! Parlo in primis da cittadino e poi anche da avvocato. Per chi frequenta il Tribunale di Cosenza, il rischio di contrarre il virus purtroppo esiste. È reale. Spesso le aule dove si svolgono le udienze sono troppo piccole e non adatte ad ospitare la mole di avvocati presenti, non risultando dunque idonee e compatibili ai dettami normativi imposti sul distanziamento sociale. Bisogna circoscrivere e limitare al minimo il numero delle udienze in presenza, ed altresì, incrementare e favorire lo smartworking per tutti i dipendenti del Tribunale brutio“. L’appello è ad intervenire subito sul tribunale cosentino ma anche su tutte le strutture dove si amministra la giustizia nella regione che registrano una situazione analoga. Intervenire ora per evitare una successiva paralisi dell’attività.