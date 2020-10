Ecologia Oggi ai sindacati: “l’azienda si attiene in maniera scrupolosa ai DPCM”

“Ecologia Oggi si attiene in maniera scrupolosa a quanto prescritto dai Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle procedure da seguire ed alle precauzioni necessarie per contrastare la situazione pandemica scaturita a seguito del diffondersi del Covid 19

COSENZA – Dopo la nota dei sindacati, Ecologia Oggi interviene per replicare a quanto esposto ieri dai segretari di Cosenza di Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: “Rispettare le leggi dello Stato e le disposizioni cogenti è un dovere imprescindibile con il grande rispetto ed il giusto grado di protezione che si deve ai lavoratori che quotidianamente si impegnano in azienda a svolgere un compito non facile quanto indispensabile”.

“Spiace dover rilevare come l’azienda – replica Ecologia Oggi – abbia dovuto operare in sostanziale solitudine nella messa a punto dei protocolli attualmente in essere, stanti le assenze da parte dei rappresentanti sindacali alle periodiche riunioni Covid indette dalla stessa in web conference. Vedendosi privata, così, della possibilità di ricevere contributi migliorativi, eventuali osservazioni e proposte integrative.

“La situazione dei conferimenti in Calabria provoca blocchi e attese”

La grave situazione di incertezza che si genera in merito alla possibilità di conferimento dei rifiuti verso gli impianti della nostra regione, tende a provocare continui blocchi e lunghe attese. Data l’assoluta imprevedibilità delle disponibilità, i disagi e le difficoltà che ne derivano in prima battuta gravano sulla dirigenza aziendale costretta a dover riprogrammare il tutto a vista mettendo da parte quanto faticosamente e meticolosamente programmato. Si tratta di una questione nota, più volte denunciata e sulla quale occorrerebbe informare e coinvolgere in maniera corretta i cittadini”.

“La conclamata difficoltà nei conferimenti presso l’impianto finale rende necessaria la rimodulazione degli orari, spesso a richiesta da parte del committente, utile a garantire il servizio dovendo ricorrere, quando necessario, allo spezzettamento degli orari sui giri di raccolta che riguardano la città. Per ciò che concerne la formazione dei servizi, gli stessi rispondono a due semplici ma fondamentali principi, turnazioni di ferie permessi con contingentamento degli ingressi, per evitare situazioni di assembramento e tutela dei lavoratori all’interno dei locali aziendali, mitigando per quanto possibile situazione di contatto. Si ringraziano tutti i lavoratori e le lavoratrici che nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica in atto al COVID-19, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio continuano a lavorare con impegno adeguandosi ai protocolli di comportamento in essere”.