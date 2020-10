Strade sicure, intensificati i controlli a Cosenza e Rende

Sono circa 310 i militari del raggruppamento Calabria del 24° Reggimento Artiglieria Terrestre “ Peloritani” su base 1° reggimento Bersaglieri di Cosenza, del 5° reggimento AOSTA e del 62° reggimento SICILIA, impiegati nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure

COSENZA – Dal 24 ottobre, così come disposto dal tavolo tecnico tenutosi in Questura, a Cosenza, alla presenza dell’Ufficiale coordinatore del Raggruppamento Calabria e del comandante del Complesso minore “Delta”, si è ravvisata la necessità d’intensificare i servizi di controllo al territorio, al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure anticovid19, già avviate nella città di Cosenza da tutte le forze in campo. Il personale militare è di supporto, nella citta di Cosenza e nel comune di Rende, nei servizi di vigilanza dinamica con un pattugliamento automontato/appiedato secondo l’ordine di servizio emanato dalla Questura.