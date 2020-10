Cosenza, torna potabile l’acqua del serbatoio di Triglio Alto

Venerdì scorso, a seguito della segnalazione dell’ASP, era stata evidenziata la non conformità dell’acqua all’uso potabile per il superamento dei limiti previsti. Ora la situazione, sulla scorta dell’esito delle analisi, è tornata alla normalità

COSENZA – E’ tornata potabile l’acqua della rete servita dal serbatoio di Triglio Alto a seguito delle analisi fatte eseguire dal settore Infrastrutture del Comune di Cosenza e che hanno accertato la conformità dei campioni prelevati agli standard di qualità fissati dal d. lgs. 31/2001. Ne dà notizia il Settore Infrastrutture di Palazzo dei Bruzi che ha comunicato, come da prassi, l’esito delle analisi all’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza. Venerdì scorso, a seguito della segnalazione della stessa ASP, con la quale era stata evidenziata la non conformità dell’acqua all’uso potabile per il superamento dei limiti previsti, il dirigente del Settore Infrastrutture, arch.Giuseppe Bruno, aveva emanato un’ordinanza con la quale era stato disposto il divieto di utilizzo dell’acqua ad uso potabile della rete servita dal serbatoio di Triglio Alto. Ora la situazione, sulla scorta dell’esito delle analisi, è tornata alla normalità.