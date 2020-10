In provincia di Cosenza 766 positivi e 45 ricoveri. Contagi a Rende, chiuse 3 scuole

Nelle ultime 24 ore una vittima, due nuovi ricoveri i 9 guariti. A Rende, tamponi agli alunni di alcuni classi in tre scuole e sanificazione domani negli istituti che rimarranno chiusi. Crescono i contagi sul Tirreno

.

COSENZA – Sono 44 i nuovi contagi da coronavirus che interessano la provincia di Cosenza con 2 nuovi ricoverati. I dati di oggi dell’Asp riportano 16 positivi in più nel distretto Cosenza Savuto e Valle Crati, 26 nel distretto Tirreno e 2 distretto Esaro-Pollino. Numeri che portano a superare i 760 positivi: sono 766 in totale. Restano costantemente attenzionate le situazioni nell’area urbana, nei comuni limitrofi oltre che nei focolai della Presila e sul Tirreno. Crescono anche i positivi nella zona del Savuto dove continuano a registrarsi nuovi contagi.

Contagi a Rende, chiuse tre scuole

Preoccupa il dato della città di Cosenza che registra ad oggi 125 contagi con 14 persone ricoverate in ospedale, 27 sono invece i contagi a Montalto Uffugo con un ricovero, a Mendicino sono 4 i contagi mentre a Rende salgono a 72 i positivi con due ricoveri. A seguito di alcuni casi di positività accertati tra alunni e genitori, per domani la dirigente dell’Istituto comprensivo Rosanna Borrelli, ha disposto la chiusura della scuola d’infanzia “Campi da Tennis” della primaria “Stancati” e della scuola secondaria “De Coubertin” dove sono state messe in quarantena due classe. Domani sarà effettuata una sanificazione di tutte le aule, dei bagni e degli ambienti degli edifici che ospitano le tre scuole. Disposti i tamponi anche per una classe della Stancati e per una della scuola dell’infanzia “Campi da tennis” è stato richiesto accertamento con tampone molecolare.

Il focolaio della Presila

Ad oggi nei comuni Presilani sono 203 i contagi accertati: 76 a Casali del Manco con 6 ricoveri, 48 a Spezzano della Sila con quattro ricoveri, 36 a Celico con due ricovero, 21 a Rovito, 15 a San Pietro in Guarano che conta anche quattro ricoveri. Boom di casi anche a San Giovanni in Fiore che conta 16 positivi

Il focolaio sul Tirreno

Sul Tirreno cosentino, altro focolaio attivo, oggi sono stati accertati il maggior numero di casi: 23. Belvedere è il comune con più casi: sono 57 con 4 ricoveri. Crescono anche a Paola con 8 contagi in più che portano il totale a 10 positivi. A Cetraro i positivi sono 25, 23 invece se ne contano a Scalea, 11 a Diamante, 10 a San Nicola Arcella, 9 a Buonvicino e 5 a Grisolia. Due novi contagi arrivano anche da Belmonte Calabro e uno Bonifati.

Salgono ancora i ricoveri All’Annunziata. Sono 45 in totale: 43 ricoverate in Malattie infettive e due in rianimazione. Salgono invece a 721 le persone positive in isolamento domiciliare. Di queste 601 sono asintomatiche e 120 presentano sintomi. Nelle ultime 24 ore si segnalano 6 persone guarite con il totale di chi ha sconfitto e superato l’infezione che cresce a 592. Due decessi nelle ultime 48 ore portano il totale delle vittime complessive a 40. I casi totali di Covid in provincia di Cosenza dall’inizio dell’epidemia salgono a 1.453. Attualmente sono 69 i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus, a cui si aggiungono anche alcuni casi in isolamento in altre province Calabresi ma diagnosticati dall’ASP di Cosenza.