Anna Laura Orrico “giovedì il confronto con i tirocinanti Mibact”

Lo afferma il sottosegretario di Stato ai Beni e alle attività culturali Anna Laura Orrico dopo il sit-in di questa mattina e la richiesta di un confronto da parte dei tirocinanti che si terrà in via telematica “sono ben disponibile all’ascolto”

.

COSENZA – Questa mattina ho ricevuto una richiesta d’incontro per discutere della questione relativa ai cosiddetti tirocinanti Mibact (sit-in questa mattina a Cosenza), ovvero coloro i quali hanno in essere un tirocinio con la Regione Calabria e svolgono la loro attività nelle sedi decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”. Lo afferma, in una nota, il sottosegretario di Stato ai Beni e alle attività culturali Anna Laura Orrico dopo il sit-di protesta davanti a palazzo Arnone a Cosenza, dei tirocinanti che portano avanti le attività nelle biblioteche, musei, siti archeologici, archivi e uffici presenti su tutto il territorio regionale e che chiedono certezza in merito al loro futuro.

“Sono consapevole – dice la Orrico- delle attività portate avanti dai tirocinanti, nonché delle implicazioni sociali ad esse collegate, sono ben disponibile all’ascolto e già nella giornata di giovedì 29 ottobre organizzeremo un incontro in via telematica per poter approfondire la vicenda. Il Paese – conclude Anna Laura Orrico- vive, purtroppo, come tutti sappiamo, una fase assai delicata nella quale le istituzioni sono chiamate ad operare di concerto, ognuno nella sfera delle proprie competenze, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini dialogando con loro in modo schietto e sincero”.