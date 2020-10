“Rispettiamo le regole e ci chiudono i locali”. La protesta dei ristoratori a Cosenza

La protesta dei ristorati a Cosenza contro il decreto del Governo che impone la chiusura alle 18 “facciamo sacrifici enormi, abbiamo rispettato tutte le regole lavorando sempre in massima sicurezza, eppure chiudono i nostri locali che sono tra i posti più sicuri. Siamo stanchi, si riveda subito questo decreto”.

.

Cosenza – Alle 18 in punto è entrato in vigore il nuovo Dpcm del Governo che obbliga locali e bar a chiudere al pubblico, autorizzando solo il servizio da asporto. Nello stesso istante in cui anche a Cosenza si sono chiuse le porte dei locali, decine di ristoratori si sono dati appuntamento a Piazza dei Bruzi per manifestare la loro delusione e dire con forza no ad una misura che penalizza un’intera categoria e che rischia di avere conseguenze drammatiche dal punto di vista occupazionale. Già a seguito del primo lockdown l’intero settore ha subito un vero e proprio tracollo economico, con incassi ridotti anche del 70% anche a causa delle limitazione sul numero di tavoli e posti a sedere. Poi è arrivato il secondo DPCM di una settimana fa, che imponeva la chiusura a mezzanotte e il divieto di sostare fuori dai locali dopo le 21. Ieri l’ultimo decreto con le nuove restrizioni: chiusura alle 18, massimo 4 persone non conviventi al tavolo e stop ai banchetti delle cerimonie religiose.

Chi ha riaperto a maggio, pur tra mille difficoltà, con questa ennesima chiusura rischia di vedere andare in fumo anni di sacrificio. Le richieste sono quelle di rivedere subito il decreto “noi lavoriamo la sera e impongono la chiusura alle 18, è assurdo” dice il titolare di una pizzeria. “Abbiamo famiglia, facciamo sacrifici enormi per mandare avanti le nostre attività e pagare i dipendenti che ora rischiano di rimanere disoccupati. Abbiamo rispettato tutte le prescrizioni imposte: abbiamo speso soldi per i plexiglass, la sanificazione, i percorsi e abbiamo limitato il numero dei posti all’interno. I locali sono tra i posti più sicuri non capisco perché ci penalizzano così. Siamo stanchi”.

I manifestanti hanno anche bloccato pacificamente Corso Umberto, una delle vie principali della città. “non vogliamo assistenzialismo – ha detto uno dei promotori della protesta – ma chiediamo di poter lavorare. Alcuni dei nostri dipendenti ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione e oggi siamo costretti a non poter lavorare” E sui ristori economici promessi, la risposta è laconica “non ci credo, potevo forse crederci a Marzo ma ora alle favolette non ci credo più. Io domani non chiuderò il mio locale“.