Cosenza, la denuncia di Morra “tamponi in locali inadeguati e protocolli non rispettati”

Il senatore pentastellato e presidente della Commissione antimafia Nicola Marra si è recato nel centro Usca di Serra Spiga dove vengono effettuati i tamponi “quei locali dove si fanno i tamponi, sarebbe indecente usarli anche solo come depositi. Presto una relazione al Ministro ed esposto in Procura”

.

COSENZA – La sede dell’Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) dell’area urbana, si trasferirà a breve dalla struttura di Serra Spiga ai nuovi spazi di via degli Stadi dopo che il Comune di Cosenza ha concesso alla task force dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sei locali all’interno della cosiddetta “Cittadella del volontariato”.

Proprio l’attuale sede dell’Usca di Serra Spiga, dove si riversano ogni giorno centinaia di persone che devono effettuare il tampone, ha visto la visita del senatore e presidente della commissione antimafia Nicola Morra che questa mattina ha effettuato un’ispezione e denunciato l’inadeguatezza della struttura che non rispetterebbe i protocolli sanitari. Con tanto di video girato nei locali, Morra ha denunciato quanto trovato all’interno della struttura “é scandaloso quanto ho visto questa mattina effettuando un’ispezione presso i locali dell’ASP di Cosenza in cui si eseguono i tamponi” ha dichiarato Morra. “Fare un tampone in locali dell’ASP in cui non c’è la possibilità di rispettare i protocolli sanitari anti COVID-19 è vergognoso, sarebbe indecente usarli, quei locali, anche solo come depositi. Dopo mesi ancora questa struttura non ha un percorso chiaro e differenziato poiché entrata ed uscita coincidono, mentre, come tutti sappiamo, agli esercenti commerciali è stato chiesto di avere all’interno delle proprie attività dei percorsi diversificati”.

“Chi era in fila da ore – denuncia Morra – mi ha riferito che fra un un tampone e l’altro i locali non vengono sanificati, pertanto vi è il rischio per operatori sanitari e cittadini di entrare in un luogo non sanificato quindi pericoloso. I cittadini calabresi non hanno meno diritti di chi abita in altre regioni italiane, pagano le tasse come tutti ed è giusto che vengano trattati degnamente. Qui si parla della salute delle persone”. Morra ha poi annunciato che stilerà un rapporto dettagliato di quanto ho visto oggi ed invierà tutto alle autorità competenti, al Ministro ed a coloro che hanno dirette responsabilità per quanto osservato.” A Roma dovranno capire che questa regione non è da tenere in considerazione solo quando si cercano i voti”.