Coronavirus, ripristinati i posti Covid al Santa Barbara di Rogliano

La task force Covid-19 dell’ Annunziata ha ripristinato i setting ospedalieri messi a punto per affrontare la prima ondata pandemica

COSENZA – L’Azienda ospedaliera di Cosenza ha riattivato 14 posti di degenza Covid-19 al Santa Barbara di Rogliano e già da ieri sono stati trasferiti i primi sette pazienti: cinque dal reparto di Malattie Infettive e due dalla Pneumologia. Trenta i posti in Terapia Intensiva: 11 in più che si aggiungono agli ordinari 19.

Trentasei le degenze Covid al presidio dell’Annunziata: 18 in Malattie Infettive e 18 in Pneumologia – 10 dei quali di terapia semintensiva.

“Il ripristino integrale dell’assetto ospedaliero emergenza Covid-19 – fanno sapere dalla direzione aziendale – si è reso necessario in relazione all’aumento di ricoveri. La situazione, al momento, è sotto controllo, anche rispetto agli operatori sanitari”.