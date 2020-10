Casali del Manco, morta anziane ospite della struttura ‘L’incontro’

Si registrano due vittime nelle ultime ore. Oltre ad un’anziana di Casali del Manco, anche una 56enne deceduta al policlinico Mater Domini di Catanzaro

COSENZA – È deceduta questa mattina nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Cosenza, una signora di 88 anni, R.S., risultata positiva al Covid 19, ospite della casa alloggio l’Incontro di Casali del Manco, comune della Presila in cui vige la zona rossa dallo scorso 18 ottobre. Secondo quanto si è appreso, il quadro clinico della signora è precipitato nelle scorse ore, tanto da richiedere il trasferimanto nel nosocomio bruzio, dove, purtroppo, questa mattina è deceduta.

Il cordoglio del sindaco di Casali del Manco

“Con sentito dolore, annunciamo alla cittadinanza tutta la dipartita di una nostra concittadina con Covid-19. Nella notte la situazione è precipitata. Ai familiari – scrive il primo cittadino Stanislao Martire su Facebook – un grande abbraccio intriso di speranza, affinché la dipartita della nostra cittadina non resti vana. All’intera popolazione rinnoviamo l’invito ad uscire solo per comprovate esigenze e necessità, perché questo virus non guarda in faccia a nessuno”.

Morta 56enne a Catanzaro, era in terapia intensiva Covid

La donna deceduta oggi, presentava un quadro clinico già complesso, ed era ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid al Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro. La paziente, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, presentava già un quadro clinico grave a causa di più patologie pregresse sin dal giorno del suo ricovero a causa del Coronavirus.