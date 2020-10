A2: sarà ammodernato il tratto tra Cosenza e Altilia, anche lo svincolo a sud

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto: “Una buona e grande notizia per la città di Cosenza e per tutto il comprensorio”

COSENZA – E’ stata accolta la richiesta per la realizzazione dell’intervento di adeguamento e ammodernamento del tratto di autostrada compreso tra Cosenza e Altilia (uno dei pochi tratti dell’attuale A2 non adeguati a standard di sicurezza moderni), compreso lo svincolo a sud della città di Cosenza, grazie alla possibilità di utilizzo dei fondi adesso disponibili per la ripresa. Il sindaco Occhiuto stamattina su Facebook sottolinea come “all’esito di vari incontri e riunioni operative, siamo stati rassicurati sul fatto che saranno inserite nel nuovo Contratto di Programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, d’intesa con la Regione Calabria, le priorità indicate dal Comune di Cosenza che riguardano 4 stralci progettuali:

– il tratto tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, per il quale si potrebbe progettare una variante tale da bypassare il complesso andamento attuale;

– l’inserimento nel predetto tratto di un nuovo svincolo che consenta un immediato, effettivo ingresso nella zona urbanizzata posta a Sud della città di Cosenza, attraverso un adeguato sistema di collegamento con tratti e snodi viari di inserimento nella viabilità esistente;

– un nuovo tratto in variante tra gli svincoli di Rogliano ed Altilia;

– l’adeguamento in sede delle opere esistenti lasciate in esercizio.

“Ringrazio i vertici regionali Anas – scrive Occhiuto – e il vicesindaco di Cosenza Francesco Caruso per il lavoro che è stato portato avanti in questi mesi al fine di raggiungere l’obiettivo veramente importante e strategico per la Calabria e per il futuro della città di Cosenza, del suo centro storico e dei paesi a sud dell’area urbana cosentina, e utile anche per migliorare l’accessibilità dell’Ospedale dell’Annunziata”.