Contagi record in provincia di Cosenza: +91 in un giorno. In Calabria altri 166 positivi

Tornano a risalire i contagi in Calabria che conta 166 nuovi positivi. Aumento record in provincia di Cosenza con 91 casi accertati nelle ultime 24 ore. Restano stabili i ricoveri in ospedale con un nuovo ricovero in terapia intensiva dove ad oggi si contano 10 pazienti



.

COSENZA – Non si arrestano i nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove si conferma costante il trend di crescita di casi positivi,tutti superiori alla prima fase della pandemia, con variazioni minime da un giorno all’altro. Oggi si registrano altri 166 nuovi casi, in leggero aumento rispetto a ieri quando erano stati 159. Il dato regionale è trascinato negativamente dalla provincia di Cosenza che fa segnare un nuovo incremento record di casi in un solo giorno con 91 positivi, quasi triplicati rispetto ai circa 38 di ieri. Una situazione difficile e complessa per i sanitari della Task Force, chiamati a gestire diversi focolai e anche perché i contagi avvengono molto spesso all’interno di nuclei familiari che non sono collegati tra loro. Dimezzati, invece, rispetto a ieri quelli in provincia di Reggi Calabria che conta oggi 49 casi. A seguire c’è la provincia di Crotone con 14 contati, quella di Catanzaro con 10 e quella di Vibo Valentia con 3. I positivi di oggi portano il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, a 3.445. Cresce ancora il numero dei tamponi. Da ieri, infatti, sono stati analizzati 3.334 tamponi in più che portano il totale dei test 252.469.Il totale dei contagi in Calabria, comprese le vittime e i guariti, sale così a 3.611.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sono 1.849 le persone positive al virus, 154 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 105 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 12 guariti che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.657. A fronte di 166 nuove infezioni sale di una sola unità il numero di ricoverati in ospedale: sono 110 in totale di cui 10 in terapia intensiva. Di queste 28 sono a Catanzaro (di cuicinque in terapia intensiva), 34 all’Annunziata di Cosenza (di cui tre in terapia intensiva), 44 al GOM di Reggio Calabria (di cui due in terapia intensiva) e 4 a Vibo Valentia. Infine sono 1.739 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 143 in più rispetto a ieri. Di questi 229 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 773.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

CASI ATTIVI 194 (23 in reparto; 5 in terapia intensiva; 166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 323 (289 guariti, 34 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 516 (31 in reparto; 3 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 614 (577 guariti, 37 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 840 (42 in reparto; 2 in terapia intensiva; 796 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 42 (42 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 149 (143 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 28 (4 ricoverati ,24 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 122 (116 guariti, 6 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 229 (229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione