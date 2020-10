Tamponi antigenici nella tenda allestita dalla ProCiv presso la clinica “La Madonnina”

Gli Ospedali Riuniti iGreco in prima linea insieme all’istituzione pubblica regionale nel contrasto alla diffusione della pandemia

COSENZA – Un contributo importante per contrastare la diffusione del Coronavirus, preso atto delle nuove disposizioni urgenti previste nell’ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì, condividendo l’obiettivo di massima allerta e prevenzione ribadito e rafforzato dalla Regione Calabria. Il responsabile di iGreco Ospedali Riuniti, Giancarlo Greco, sottolinea che nelle proprie ultime disposizioni emanate ieri (venerdì 23) viene confermata anche dalla massima istituzione regionale, la validità ed attendibilità dei tamponi antigenici. Questi tamponi, cosiddetti test “rapidi”, che evidenziano la presenza di componenti, cioè proteine virali, antigeni appunto, del virus, continuano ad essere effettuati, per chiunque abbia avuto contatti con persone positive e/o volesse sottoporsi per qualsiasi altro motivo al tampone antigienico rapido, nella tenda allestita dalla Protezione Civile regionale presso la Clinica La Madonnina.

“Si ricorda che – spiega Greco – per tutelare la salute di tutti, pazienti e personale medico e paramedico l’accesso alle strutture iGreco è consentito solo a chi è risultato negativo al tampone antigenico, al quale ci si può continuare a sottoporre a La Madonnina. Per ogni informazione è possibile contattare il numero unico prenotazioni 0984.32317.