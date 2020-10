Cosenza, il sindaco Occhiuto chiude le strade e le piazze della movida

.

COSENZA – I numeri sempre più su di positivi e ricoveri, la rapidità di questa salita, con gli ospedali sempre più in affanno, fanno crescere l’allarme sulla portata della seconda ondata di contagio da Coronavirus spingendo le amministrazioni regionali e i sindaci ad adottare regole sempre più stringenti, soprattutto per limitare le occasioni di assembramento. E se domani parte in tutta la Calabria il blocco notturno dalle 24 alle 5, molti Comuni stanno varando in queste ore ulteriori misure stringenti contro gli assembramenti e la movida, scegliendo la strada della chiusura anticipata, resa possibile dall’ultimo Dpcm. Dopo il sindaco di Castrovillari Lo Polito, anche quello di Cosenza ha deciso per il “coprifuoco” anticipato nelle strade e nella piazze a maggior rischio assembramenti di giovani. Con un’apposita ordinanza, infatti, Mario Occhiuto ha deciso di chiudere, a partire da domani e fino al 13 novembre, diverse arterie cittadine e piazze dalle 19 alle 24 nei giorni di venerdì e il sabato, anticipando di 5 ore la chiusura prevista dall’ordinanza regionale. A darne comunicazione lo stesso Occhiuto che si è rivolto principalmente ai giovani spiegando la decisione di anticipare la chiusura al fine di evitare il generarsi di situazioni di assembramento e per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso. Ricordiamo che nella città di Cosenza, ad oggi, si contano 78 contagi COSENZA – I numeri sempre più su di positivi e ricoveri, la rapidità di questa salita, con gli ospedali sempre più in affanno, fanno crescere l’allarme sulla portata della seconda ondata di contagio da Coronavirus spingendo le, soprattutto per limitare le occasioni di assembramento. E se domani parte in tutta la Calabria il blocco notturno dalle 24 alle 5, molti Comuni stanno varando in queste ore ulteriori misure stringenti contro gli assembramenti e la movida, scegliendo la strada della chiusura anticipata, resa possibile dall’ultimo Dpcm. Dopo il sindaco di Castrovillari Lo Polito, anche quello dia maggior rischio assembramenti di giovani. Con un’apposita ordinanza, infatti, Mario Occhiuto ha deciso di chiudere, a partire da domani e fino al 13 novembre,anticipando di 5 ore la chiusura prevista dall’ordinanza regionale. A darne comunicazione lo stesso Occhiuto che si è rivolto principalmente ai giovani spiegando la decisione di anticipare la chiusura al fine di evitare il generarsi di situazioni di assembramento e per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso. Ricordiamo che nella città di Cosenza, ad oggi, si contanocon 13 persone ricoverate all’Annunziata.

“Ragazzi carissimi – ha scritto il sindaco – ho appena emanato un’Ordinanza per inibire l’accesso in alcune strade e piazze del centro urbano di Cosenza dalle 19,00 alla mezzanotte di ogni venerdì e sabato, al fine di evitare assembramenti, a tutela della salute pubblica. So che capirete questa necessità in un momento in cui chiudono le scuole ed è necessario attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso”. Nell’ordinanza è fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. E’ fatto, inoltre, salvo, il transito veicolare nel rispetto della vigente regolamentazione. “Mi raccomando ragazzi – ha concluso il Sindaco – rispettate le prescrizioni previste. Vi prego di non sostare sulle strade indicate. Aiutiamoci tutti in questo momento“.

L’Ordinanza, che avrà efficacia da domani riguarda le seguenti strade e piazze:

Via Nicola Parisio

Via Santa Teresa e Piazza Santa Teresa

Via Domenico Frugiuele

Via Arabia

Piazza Scura

Via Montesanto lato nord (fino all’incrocio con Via Calabria)

Viale degli Alimena lato nord (fino all’incrocio con Via Montegrappa)

Via Tocci, Via Brenta lato ovest (fino all’incrocio con Via Montesanto)

Piazza Cappello

Piazza XXV Luglio

Piazza Skanderberg

Viale Riccardo Misasi lato nord (da Piazza Cappello)

Viale Roma lato sud (fino all’incrocio con Via Rodotà)

Parco Remì

Via Cattaneo

Viale G. Marconi (dall’incrocio con Via Don Gaetano Mauro all’incrocio con Via Luigi De Franco)

Via G. e F. Falcone lato sud (fino all’incrocio con Via Giulia).