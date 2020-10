Superati i 500 positivi nel cosentino, 11 i contagi nella casa per anziani a San Pietro in Guarano

Sono 38 i nuovi positivi accertati oggi dall’Asp, di cui 3 ricoverati che fanno salire a 30 il totale dei ricoveri. Sotto attenzione il focolaio nella casa per anziani “San Pietro” dove salgono a 11 i contagi accertati: 5 ospiti e 6 operatori. Altri 11 positivi nel focolaio della Presila, 8 nell’area urbana di Cosenza

.

COSENZA – Rispetto al numero record di ieri, scendono di 50 unità i nuovi casi accertati dall’Asp in tutta la provincia di Cosenza, alle prese da giorni con diversi focolai. Sono 38 i nuovi contagi di oggi. Numero che porta a superare i 500 positivi: sono 520 in totale. Nelle ultime ore l’attenzione dei sanitari è rivolta a San Pietro in Guarano dove il totale dei contagi è salito a 12 con due ricoveri. In particolare il focolaio nella casa di riposo per anziani “San Pietro” di via Settino dove si contano 11 positivi: 6 operatori e 5 ospiti. Il sindaco Francesco Acri ha chiuso tutto le scuole di ogni ordine e grado e chiesto all’Azienda Sanitaria l’intervento di un’unità mobile nel Comune per effettuare i tamponi. Poi ci sono altri 10 i nuovi contagi negli altri comuni della Presila. Il maggior incremento è a Spezzano della Sila con 4 nuovi casi (il totale sale a 17 contagi con un ricovero), altri 3 a Casali del Manco, che resta il centro più colpito (un totale di 63 positivi di cui 3 ricoverati), altri 2 a Rovito (che sale ad un totale di 8) e un nuovo positivo a Celico che conta ad oggi 33 contagi con una persona ricoverata. Cresce anche il dato di San Giovanni in Fiore che arriva a 6 contagi.

Nella città di Cosenza 78 contagi totali

Gli altri contagi di oggi sono quasi tutti riconducibili all’area urbana cosentina e nel focolaio del Tirreno. Partiamo dalla città di Cosenza che registra altri 6 nuovi positivi che fanno lievitare il totale a 78 contagi con 13 persone ricoverate in ospedale. C’è un nuovo positivo anche a Montalto Uffugo che ha in totale 21 positivi compresa una persona ricoverata. Un nuovo positivo anche a San Marco Argentano. Sul Tirreno, Cetraro conta altri due positivi che fanno salire il totale a 18. Un contagio anche a Belvedere che raggiunge i 30 casi, comprese due persone ricoverate, ed un nuovo positivo ad Amantea. Due nuovi contagi registrati anche nel comune di Sant’Agata D’Esaro.

Salgono a 30 i ricoveri in ospedale

Salgono come detto i ricoveri All’Annunziata. Sono 30 in totale: 27 ricoverate in Malattie infettive e tre in rianimazione. Salgono invece a 490 le persone positive in isolamento domiciliare, 35 in più rispetto a ieri. Di queste 400 sono asintomatiche e 90 presentano sintomi. Nelle ultime 24 ore non si segnalano persone guarite con il totale di chi ha sconfitto e superato l’infezione che resta di 577. Le vittime complessive dall’inizio della pandemia sono 38. I casi totali di Covid in provincia di Cosenza dall’inizio dell’epidemia salgono a 1.190. Attualmente sono 57 i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus, a cui si aggiungono anche alcuni casi in isolamento in altre province Calabresi ma diagnosticati dall’ASP di Cosenza.