Cosenza, a rischio il servizio trasporto per i dializzati. operatori dell’Adiss in piazza

COSENZA – “Per uccidere un uomo non serve togliergli la vita, basta togliergli il lavoro”. È lo striscione appeso da trentaquattro lavoratori sotto il Comune di Cosenza, per chiedere che venga trovata una soluzione per proseguire il servizio che prestano per i cittadini in difficoltà. Sono gli operatori della cooperativa “Adiss” che si occupano del trasporto dei disabili e dializzati nel territorio cittadino, la cui convenzione con il Comune scade il prossimo 30 ottobre.

“I lavoratori – spiega Angelo Scarcello della Fisascat Cisl – rimarranno qui fino ad oltranza, perché voglio risposte certe sul loro futuro e su quello delle persone che assistono. Il bando scade il 30 ottobre e non sono state trovate soluzioni per superare il periodo di vuoto, perché i fondi per il servizio, secondo quanto ci riferiscono dal Comune, sono stati inseriti nel bilancio del 2021, ma che a causa del dissesto, deve essere approvato dal ministero. Dunque da novembre il servizio sarà sospeso fino all’approvazione del bilancio che potrebbe avvenire anche a gennaio o febbraio, ma nel frattempo questi operatori sono senza lavoro”. Il Comune dunque, deve procedere a bandire l’appalto per i relativi servizi di assistenza domiciliare anziani e al trasporto disabili e dializzati, scaduti e non rinnovati.

Foto Francesco Greco