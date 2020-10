Tirocinanti MiBACT Cosenza, lunedì manifestazione davanti Palazzo Arnone

Si ritroveranno lunedì alle 9.30 a Cosenza, presso Largo dei Partigiani, di fronte Palazzo Arnone i tirocinanti MiBACT della provincia di Cosenza

COSENZA – Scendono in piazza i lavoratori formati attraverso un percorso on the job, nelle cui fila vi sono anche laureati e professionisti del patrimonio culturale selezionati in base ai titoli. “Si tratta di lavoratori – spiega il sindacato Usb Cosenza – che portano avanti le attività di biblioteche, musei, siti archeologici, archivi e uffici presenti su tutto il territorio regionale che senza il loro operato spesso resterebbero chiusi. Le loro competenze e professionalità vengono svilite da un rimborso spese che è piccolo persino se considerato una forma di ammortizzamento sociale, senza contributi e diritti base”.

“Non hanno nessuna certezza in merito al loro futuro, ricevendo periodicamente promesse che vengono puntualmente disattese da parte delle istituzioni. Alcuni di loro, grazie alla mobilitazione collettiva di questi mesi – scrive la confederazione Usb Cosenza – hanno avuto modo di rivendicare la propria esistenza in forma di lavoratori precari e spiegare le proprie ragioni, avanzando alcune proposte al Ministro del Sud, Giuseppe Provenzano”.

Dalla Regione Calabria o dal MiBACT, invece, nessuna attenzione: nonostante i vertici ministeriali conoscano bene la loro difficile situazione lavorativa. Mantenere alta l’attenzione sulla loro situazione di precariato invisibile e non riconosciuto è oggi più che mai una necessità improrogabile affinché non cada nel dimenticatoio la difficile condizione in cui i tirocinanti versano insieme alle proprie famiglie. Il rischio che si sta concretizzando è quello di una emergenza sociale a cui si aggiungerà inevitabilmente una emergenza nel settore culturale dell’intera regione.