Coronavirus, all’Annunziata 31 ricoverati, ma la situazione è sotto controllo

Attualmente ci sono due pazienti positivi al coronavirus ricoverati in rianimazione e 29 nel reparto di malattie infettive. Secondo quanto si apprende, la situazione è comunque sotto controllo

COSENZA – Sono due i posti letto occupati nella rianimazione Covid dell’ospedale Annunziata sui 6 previsti. Il reparto può ospitare, complessivamente, 30 degenti, tra Covid e no-Covid. Più complessa la situazione nel reparto di malattie infettive. Infatti, sui 34 posti a disposizione, ne sono occupati 29, con due degenti ricoverati per altre patologie. In ogni caso, per fonti ospedaliere la situazione è comunque sotto controllo anche perché molti dei degenti attuali in malattie infettive sono sintomatici non gravi la cui dimissione potrebbe avvenire a breve.

E’ la carenza di personale, invece, a preoccupare, nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria in relazione alla pandemia di Covid. I pazienti ricoverati ad oggi sono 20 in malattie infettive, 11 in pneumologia, e uno in terapia intensiva. Numeri ad di sotto della capacità della struttura reggina che nella Torre Covid, l’ala dell’ospedale dedicata esclusivamente ai contagiati, è di 20 posti di terapia intensiva, 20 di terapia sub intensiva, 13 di pneumologia e 16 di Obi (Osservazione breve intensiva) Covid. Inoltre sta per essere attivato il terzo reparto. “Potremmo attivare anche 100 nuovi posti letto, ma se non abbiamo il personale è del tutto inutile” ha detto il direttore sanitario del Gom Salvatore Costarella. L’allarme sulla carenza di personale è stato lanciato anche dal sindacato Fp-Cgil: senza nuove assunzioni per l’emergenza Covid la situazione diverrà insostenibile”.