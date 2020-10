Cosenza, perdita d’acqua su viale Cosmai. Nessuno interviene da settimane

Una rottura segnalata da più tempo dai residenti al Comune di Cosenza, che al momento ancora non è stata riparata

COSENZA – Una perdita d’acqua all’incrocio tra via Negroni e viale Cosmai, si registra da diverse settimane con il conseguente spreco di ingenti quantitativi di acqua potabile. Una rottura segnalata da più tempo dai residenti al Comune di Cosenza, che al momento ancora non è stata riparata. L’acqua esce in enorme quantità, allagando viale Sergio Cosmai, proprio all’incrocio con via Negroni dove ogni giorno si riversano tanti cittadini per accompagnare i figli a scuola.