Nel cosentino 428 positivi e 28 ricoveri. Nuovi casi nei focolai della Presila e sul Tirreno

Crescono i contagi nel focolaio della Presila, nei comuni dell’alto Tirreno e nell’area urbana cosentina. A Celico 6 nuovi casi, 4 a Casali del Manco uno a Spezzano. 5 nuovi contagi a Santa Maria del Cedro, altri 3 a Cetraro. Positivi anche a Montalto Uffugo, Rende, Grimaldi e Castrolibero.

.

COSENZA – Sono 49 i nuovi contagi accertati oggi dall’Asp in provincia di Cosenza dove rimane attenzionata la situazione nei Comuni della Presila, in quelli dell’alto Tirreno ma anche nell’area urbana di Cosenza e dei comuni limitrofi. Dei nuovi casi accertati oggi, 19 sono riconducibili ai focolai noti (tra questi c’è un ricovero), 12 sono riferiti a nuovi focolai, 17 sono con indagine epidemiologica in corso (fra questi ci sono 5 ricoverati) e un caso è da rientro. A fronte di 49 nuovi casi accertati oggi si contano, 7 guariti (6 nella città di Cosenza).

Il focolaio della Presila

Partiamo dal focolaio nei Comuni dichiarati zona rossa. A Casali del Manco si contano 4 nuovi contagi che portano a 25 il totale dei positivi: 21 sono in isolamento domiciliare e 4 sono ricoverati in ospedale. Sale anche il dato di Celico con altri 6 positivi che porta il totale a 29. Di questi 28 sono in isolamento e una persona è ricoverata in ospedale. A Spezzano della Sila, rispetto a ieri, si conta un nuovo contagio. Il totale dei casi è di 11 e anche qui c’è una persona ricoverata. Un caso accertato anche a San Pietro in Guarano. Si tratta di una persona trovata positiva in una struttura per anziani e ricoverata all’Annunziata. Un caso anche a Bocchigliero (con annesso ricovero).

Il focolaio dell’alto Tirreno cosentino

Nel bollettino dell’Asp, il maggior incremento di oggi si registra a Santa Maria del Cedro con 5 nuovi contagi. A Cetraro se ne contano altri 3 che fanno lievitare a 12 il totale dei positivi. Un nuovo positivo anche a Belvedere che conta oggi 28 i positivi di cui 2 ricoverati all’Annunziata. Sono invece due i nuovi contagi a Scalea che ad oggi registra 18 contagi. Un nuovo caso anche a San Nicola Arcella (sono 10 i contagi complessivi) e Amantea.

L’area urbana e gli altri comuni

Per quanto riguarda l’area urbana di Cosenza, la Valle del Crati, il Bollettino dell’Asp segnala 6 nuovi contagi a Montalto Uffugo, Due a Bisignano (conta 3 casi) uno a Rende e uno a Castrolibero. Due nuovi contagi anche a Grimaldi. Nel bollettino dell’Asp di oggi sono riportati anche due contagi a Carolei. Il Sindaco Francesco Iannucci ha comunicato che “al momento non esistono casi positivi a Carolei e che nessuna comunicazione ufficiale è arrivata in Comune. Ad oggi ci sono solo 10 persone in quarantena domiciliare ed in attesa di tampone. Quarantena disposta dall’Asp perché si tratta di soggetti che hanno avuto contatti con soggetti positivi.” Continua a salire anche il numero delle ospedalizzazioni (+5). All’Annunziata sono 26 le persone ricoverate in Malattie infettive e due in rianimazione. Salgono invece a 400 le persone positive in isolamento domiciliare. Di queste 329 sono asintomatiche e 71 presentano sintomi. Le persone guarite dal Covid-19 sono in totale 549. Le vittime complessive dall’inizio della pandemia sono 38. I casi totali di Covid in provincia di Cosenza dall’inizio dell’epidemia salgono a 1.070. Attualmente sono 52 i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus, a cui si aggiungono anche alcuni casi in isolamento in altre province Calabresi ma diagnosticati dall’ASP di Cosenza.