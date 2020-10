Cosenza, cedole librarie: causa dissesto le famiglie dovranno anticipare di tasca loro

Si conclude così la vicenda delle cedole librarie per l’anno scolastico 2020/21 che è iniziato ormai da qualche settimana. I crediti dei librai finiscono nel dissesto e i genitori dovranno anticipare gli importi

COSENZA – “I librai, vittime di ‘errori’ contabili a cui va tutta la nostra solidarietà, alzano bandiera bianca dopo aver visto i loro crediti finire nel dissesto e le loro aziende a rischio default, si vedono costretti a chiedere alle famiglie di anticipare l’importo dei libri”. E’ quanto comunica il consigliere comunale di Italia Viva, Bianca Rende, che sottolinea anche il disagio delle famiglie chiedendosi “quante di queste potranno farlo? Parliamo del diritto allo studio disciplinato e finanziato da legge regionale (L.R. 27/85 e smi)”.

“Un servizio che il Comune gestisce in regime di delega, con fondi regionali e che rientra tra quelli fondamentali nella vita dei cittadini con figli in età scolare. Una vergogna – conclude Bianca Rende – per chi diceva che col dissesto non sarebbe cambiato nulla“.

Sono stati gli stessi librai a darne comunicazione alle famiglie: “Il Comune di Cosenza per l’anno 2019 è in dissesto e noi librai della scuola primaria, abbiamo fornito a settembre 2019 i libri per i vostri figli, vantando ad oggi un credito nei confronti dell’ente”. “Alla luce di tale situazione che ha comportato una notevole crisi finanziaria per le nostre librerie, siamo riusciti a trovare una soluzione per l’anno scolastico 2020/2021. A breve verranno distribuite le cedole e vista la situazione gravosa del 2019 vi invitiamo ad anticipare le somme del costo dei libri che vi restituiremo quando il Comune liquiderà le nostre fatture. Questa procedura è in atto in diverse città italiane ed è facoltativa per i genitori, ma garantirebbe in tempi rapidi il diritto allo studio ai vostri figli”.

Nella comunicazione i librai sottolineano che queste nuove indicazioni “non dipendono dai noi librai, già fortemente in crisi per il mancato pagamento della fornitura libri 2019″.