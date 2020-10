Proposta intitolazione di Via Piave alla Santelli: “non si strumentalizzi una tragedia”

Ad affermarlo è Damiano Covelli, capogruppo del PD al Comune di Cosenza, rispetto alla proposta di cambiare il toponimo della centralissima via Piave in via Jole Santelli

COSENZA – “La proposta di rinominare via Piave in via Jole Santelli appare più una strumentalizzazione di una tragedia a fini elettorali che un sincero tributo al Presidente della Regione”. Damiano Covelli sottolinea: “è bene ricordare ai solerti consiglieri comunali che questa materia è disciplinata da una legge e da regolamenti e quindi è necessario che tutti i passaggi previsti siano rispettati”.

“Tutto questo al fine di evitare una facile propaganda soprattutto in un momento come questo di forte emotività.

Ancora di più se si pensa tra l’altro, che la materia è di stretta competenza della giunta e nessuna commissione consiliare e neanche il consiglio comunale può decidere in merito. Coloro che oggi propongono scorciatoie lo fanno facendo finta di non conoscere le procedure ma soprattutto strumentalizzando ai fini elettorali la prematura scomparsa del Presidente della Regione. Basta con questi atteggiamenti populistici che non fanno onore e non rispettano la memoria di Jole Santelli”.