Salgono a 55 i contagi nel focolaio della Presila. All’Annunziata 23 ricoveri, 2 in rianimazione

Sono 23 i nuovi contagi accertati in provincia di Cosenza dove continuano a salire i contagi nei tre comuni Presilani. Un caso registrato anche a Rovito. Resta attenzionato il Tirreno con nuovi casi a Belvedere e Cetraro. A Cosenza 7 nuovi positivi portano il totale a 54. Crescono ancora i ricoveri all’Annunziata dove si trovano 23 pazienti, due in terapia intensiva

.

COSENZA – Si aggiorna di ora in ora il dato del contagio in provincia di Cosenza. Continua a preoccupare il focolaio scoppiato nei tre comuni della fascia Presilana dove ieri si è registrata anche una vittima, un 73enne di Casali del Manco deceduto nel reparto di Malattie infettive dell’Annunziata. Proprio nel Comune più popoloso sono 21 le persone positive, 18 in isolamento domiciliare, 3 ricoverate all’Annunziata. Nel secondo Comune zona rossa, Celico, sono saliti a 23 invece i contagi accertati: 21 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati all’Annunziata. Poi c’è Spezzano della Sila dove i positivi sono 10. E Ieri un contagio è stato accertato anche a Rovito.

Ma il virus corre anche il Tirreno, altra zona attenzionata dall’Asp. Ieri un nuovo contagio a Cetraro ha portato a 9 il totale dei positivi (il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole) e uno anche a Belvedere che conta oggi 27 i positivi di cui 3 ricoverati all’Annunziata. In totale nella giornata di martedì la task force dell’Asp di Cosenza ha rilevato in tutta la provincia di Cosenza 23 nuovi contagi che fanno lievitare a 386 gli attualmente positivi. Oltre ai 10 casi riconducibili ai focolai noti, l’Asp segnala anche 5 positivi riconducibili a nuovi focolai e 8 nuovi casi con indagine epidemiologica in corso di cui 3 sono ricoveri in Malattie Infettive dove un paziente è stato trasferito in rianimazione. Sono 7 invece i nuovi contagi nella città di Cosenza che conta attualmente 52 positivi, 42 asintomatici e 10 ricoverati in ospedale. Un caso positivo anche a Rende che conta un totale di 49 contagi.

Continua a salire anche il numero delle ospedalizzazioni. All’Annunziata sono 21 le persone ricoverate in Malattie infettive e due in rianimazione. Salgono invece a 263 le persone positive in isolamento domiciliare. Di queste 301 sono asintomatiche e 62 presentano sintomi. Le persone guarite dal Covid-19 sono in totale 542. Le vittime complessive dall’inizio della pandemia sono 38. I casi totali di Covid in provincia di Cosenza dall’inizio dell’epidemia salgono a 1.022. Attualmente sono 49 i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus, a cui si aggiungono anche alcuni casi in isolamento in altre province Calabresi ma diagnosticati dall’ASP di Cosenza.