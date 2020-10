Castrolibero, assembramenti e niente mascherina in centro: grillini chiedono intervento del Prefetto

I Meetup Cosenza e Oltre e Amici di Beppe Grillo di Castrolibero in una lettera chiedono l’intervento del Prefetto: “si evidenzia il cattivo costume di stare in affollati punti di ritrovo nel centro della città senza il rispetto del distanziamento e l’uso delle mascherine di protezione, stante l’assoluta mancanza di controlli”

CASTROLIBERO (CS) – I Meetup Cosenza e Oltre e Amici di Beppe Grillo di Castrolibero hanno inviato lo scorso 15 ottobre, una lettera al Prefetto di Cosenza, contenente la richiesta di attivare un tavolo istituzionale tra i comuni di Cosenza, Castrolibero, Rende e quelli della Valle del Crati, al fine di sollecitare il rispetto responsabile delle misure di contenimento previste negli ultimi DPCM, considerato il perdurare dello stato di emergenza pandemica esteso sino al 31 gennaio 2021.

“Il Comune di Castrolibero – si legge nella missiva dei grillini – ha previsto per cinque giornate di dicembre eventi per i quali sono attesi almeno 10.000 presenze sul territorio ed in prevalenza nel centro storico. Si è inoltre evidenziato, soprattutto ma non solo nel capoluogo di provincia, il cattivo costume di stare in affollati punti di ritrovo nel centro della città senza il rispetto del distanziamento e l’uso delle mascherine di protezione, stante l’assoluta mancanza di controlli. Ringraziamo, il Sig. Prefetto di Cosenza per la sua sensibilità sull’argomento avendo già nella giornata di ieri disposto un incontro con i Sindaci al fine dell’intensificazione dei controlli a presidio e tutela del territorio e dei cittadini, in ottemperanza a quanto previsto anche nell’ultimo DPCM del 18 ottobre 2020.”