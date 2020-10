Coronavirus, deceduto all’Annunziata un 73enne di Casali del Manco

È deceduto all’Annunziata di Cosenza un 73enne di Casali del Manco. È la 38sima vittima in provincia di Cosenza. Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

COSENZA – Il coronavirus fa registrare una nuova vittima in provincia di Cosenza, la 38esima. Casali del Manco piange un suo concittadino in questa emergenza pandemica che negli ultimi giorni ha colpito in particolare proprio il comune Presilano, dichiarato zona rossa, dove sono una ventina le persone risultate positive. È deceduto dall’Annunziata di Cosenza un 73enne che si trovava ricoverato dal 18 ottobre nel reparto di malattie infettive. L’uomo era arrivato in ospedale con la febbre e il suo quadro clinico era compromesso da precedenti patologie. Con la morte del 73enne di Casali del Manco salgono a 105 i morti per Coronavirus in Calabria.

Cordoglio per la scomparsa dell’uomo è stata espressa anche dall’Amministrazione Comunale “con profondo dolore, annunciamo alla cittadinanza tutta la prima dipartita di un nostro concittadino con Covid-19! Un grande abbraccio alla famiglia, con la speranza di poterci riabbracciare fisicamente non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. All’intera popolazione, l’invito a non abbassare la guardia, soprattutto ora che il mostro invisibile è sempre più vicino! Abbassiamo i toni, stemperiamo le polemiche, e uniamo le nostre forze, in modo sano e responsabile, perché il Covid-19 si può e si deve vincere!”