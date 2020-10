Cosenza: controlli anti assembramento, l’appello del sindaco ai giovani

Occhiuto: “Abbiamo intensificato e organizzato nuovi servizi di controllo e di prevenzione per evitare assembramenti”

COSENZA – Dopo le polemiche relative al ruolo dei sindaci che potranno decidere se istituire una sorta di coprifuoco nelle piazze e strade maggiormente frequentate dai ragazzi il sindaco Mario Occhiuto in serata ha comunicato l’organizzazione di nuovi servizi di controllo per evitare gli assembramenti per contrastare la diffusione del virus, per come indicato dall’ultimo DPCM.

Mario Occhiuto rivolge poi un appello ai giovani: “Cari ragazzi, sapete come amo la città viva e la socialità, ma vi invito in questo periodo a rispettare le norme di contenimento poiché i contagi sono in aumento e i numeri sono preoccupanti. In caso estremo sarò costretto ad adottare misure più stringenti e a chiudere provvisoriamente alcuni luoghi e piazze”.

“Restiamo uniti e tranquilli – conclude – perché tutto questo finirà e resterà solo un brutto ricordo che sarà anche esperienza di vita”.